معاهم اتنين أجانب ..حبس عصابة ست ستات للدعارة بمدينة الشروق

قررت جهات التحقيق المختصة حبس عصابة ست ستات للدعارة بمدينة الشروق بالقاهرة

حيث أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات) بإدارة نادى صحى بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبطها وبصحبتها (6 سيدات، شخصين يحمل أحدهما جنسية إحدى الدول وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليهتم إتخاذ الإجراءات القانونية