اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي يعلن بث افتتاح المتحف المصري الكبير إلى 57 دولة

أعلن اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، برئاسة د. عمرو الليثي، تعميم إشارة البث التلفزيوني لافتتاح المتحف المصري الكبير إلى 57 دولة عربية وإسلامية أعضاء الاتحاد، في خطوة تعكس أهمية الحدث على المستوىين العربي والدولي.

وأكد الاتحاد، أنه تم توزيع إشارات البث على جميع الدول الأعضاء في القارتين الإفريقية والآسيوية، بما يتيح للمشاهدين في مختلف أنحاء العالم العربي والإسلامي متابعة فعاليات الافتتاح التاريخي للمتحف.

وأشار الاتحاد إلى أن الكلاود الإخباري التابع له سيتولى توزيع الإشارة للدول والجهات الإعلامية التي ترغب في بث الفعاليات على شاشاتها، بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن منظومة تعاون إعلامي موسعة تهدف إلى نقل هذا الحدث الثقافي العالمي بالصوت والصورة إلى أوسع نطاق ممكن.