هدى الإتربي تشيد بافتتاح المتحف المصرى الكبير

عبرت الفنانة هدى الإتربي عن سعادتها وشعورها بالفخر انتظارا للافتتاح العالمي المرتقب للمتحف المصري الكبير.

وكتبت «فخورة جدًا إن بلدي بتشهد حدثا عظيما زي افتتاح المتحف المصري الكبير».

وقالت هدى الإتربي: «مكان هيجمع جزءا ضخما من تاريخنا الفرعوني المبهر، اللي دايمًا بيخطف أنظار العالم كله- تاريخ كتير تمنّوا يحتفظوا ولو بجزء صغير منه، فخورة جدًا ببلدي وبحضارتنا اللي عمرها ما بطلت تبهِر».

و تنتظر هدى الإتربي عرض فيلم بيج رامي أمام الفنان رامز جلال والذي يحمل دورها فيه مفاجأة كوميدية لجمهورها.

يذكر أن هدى تواصل تصوير مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» تمهيدا لعرضه في الموسم الرمضاني لعام 2026 وهو مسلسل كوميدي مكون من 15 حلقة، من بطولة ميرفت أمين، أيتن عامر، هدى الإتربي، ومصطفى أبوسريع، وريهام الشنواني، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.