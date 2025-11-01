قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوم.. الرئيس السيسي يشهد افتتاح المتحف الكبير بمشاركة 79 وفدا رسميا
الهرم الرابع وأكبر صرح ثقافي في القرن الـ 21 .. الاعلام الدولي: إفتتاح المحتف الكبير حدث تاريخي ونقلة كبيرة للسياحة المصرية
أخبار السيارات| 5 عربيات زيرو موديل 2026 "الأولى بأرخص سعر"..مواصفات جينيسيس G80
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها في قناع سحري عمره 3000 عام
عالم أزهري: الآثار جزء من هويتنا.. والاحتفال بها اعتزاز بالحضارة المصرية
وصفات بـ3 مكونات فقط.. أطباق لذيذة بميزانية محدودة
مصعب المرزوقي: الحضور الجماهيري في السوبر متقارب بين الأهلي والزمالك
إصدار صحراوي للطرق الوعرة.. نيسان باترول NISMO تخطف الأنظار مجددًا
يقضي على الجوع.. الفلاحين: اكتشاف جين يضاعف إنتاجية القمح فى العالم
أبناء القدماء المصريين يبهرون العالم.. الجيزة جاهزة لافتتاح المتحف المصري الكبير
صلاة الزوال.. اعرف المراد بها وفضلها وعدد ركعاتها
سر جمال كليوباترا.. الملكة التي سحرت العالم يعود بريقها مع افتتاح المتحف الكبير
أخبار البلد

اليوم.. الرئيس السيسي يشهد افتتاح المتحف الكبير بمشاركة 79 وفدا رسميا

أ ش أ

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مساء اليوم السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بمشاركة 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات؛ بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

من المسلة المعلقة للملك الذهبي.. رحلة داخل كنوز المتحف ...
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأنه من المقرر أن يُشارك في هذا الحدث التاريخي؛ ملوك وملكات وأولياء عهد وأمراء وأعضاء من الأسر الحاكمة من: بلجيكا، واسبانيا، والدنمارك، والأردن، والبحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، والسعودية، ولوكسمبورج، وموناكو، واليابان وتايلاند. 

10 معلومات عن مشروع المتحف المصري الكبير.. تعرف على موقعه ...
كما سيشارك رؤساء كل من: جيبوتي، والصومال، وفلسطين، والبرتغال، وأرمينيا، وألمانيا، وكرواتيا، وقبرص، وألبانيا، وبلغاريا، وكولومبيا، وغينيا الاستوائية، والكونجو الديمقراطية، وغانا، وإريتريا، وفرسان مالطا، وكذا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس القيادة اليمني.

كونا : المتحف المصري الكبير .. صرح ثقافي متكامل يروي قصة ...
وقال متحدث رئاسة الجمهورية إن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير سيشارك فيه - أيضاً - رؤساء وزراء كل من اليونان، والمجر، وبلجيكا، وهولندا، والكويت، ولبنان، ولوكسمبورج وأوغندا، وذلك بجانب حضور وزاري وبرلماني رفيع المستوى من أوزباكستان، وأذربيجان، والجزائر، وقطر، والمغرب، وتونس، وسويسرا، والسويد، وفنلندا، وسلوفاكيا، والنمسا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والفاتيكان، ومالطا، ورومانيا، وروسيا، وأيرلندا، وصربيا، وتركيا، وإيطاليا، وسنغافورة، والهند، وقيرغيزستان، والصين، وسريلانكا، وباكستان، وزامبيا، وأنجولا، وكوت ديفوار، والكاميرون، وجنوب أفريقيا، والجابون، وتشاد، وكينيا، ورواندا، وتوجو، والبرازيل، وكندا، والولايات المتحدة. 

المتحف المصري الكبير: يفتتح أبوابه لزواره أمام العالم بعد ...
وأشار إلى أنه سيشارك - كذلك - من المنظمات الإقليمية والدولية كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والممثل السامي لتحالف الحضارات نيابة عن السكرتير العام للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مشاركة رئيس البرلمان العربي، ورئيس وكالة الجايكا، وعدد من رؤساء وممثلي كبرى الشركات العالمية. 

المتحف المصري الكبير (GEM)عمارة تستعيد التاريخ وتصنع ...
وشدد المتحدث الرسمي، على أن هذا التمثيل والحضور غير المسبوق لافتتاح أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة؛ يعكس الاهتمام الدولي برؤية الدولة المصرية في الجمع بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر وازدهار المستقبل؛ وليؤكد المكانة الفريدة لمصر كجسر حضاري بين جميع شعوب العالم المحبة للثقافة وللسلام.

