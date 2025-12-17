قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسام راضي يستقبل وزير العمل فى روما لبحث فتح أسواق جديدة للعمالة المصرية

استقبل بسام راضي سفير مصر فى روما وزير العمل السيد محمد جبران الذي يبدأ زيارة رسمية إلى دولة إيطاليا تستمر على مدار يومين، وذلك لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التشغيل، والتدريب المهني، وتنقل العمالة، وفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية المدربة، للعمل فى السوق الايطالى فى جميع القطاعات وفق ارقى المعايير الأوروبية مضيفاً انه من المقرر ان  تتضمن الزيارة عقد سلسلة من اللقاءات المهمة مع مسؤولي شركات التوظيف والتدريب الإيطالية، واتحاد الصناعات المتوسطة والصغيرة الايطالى، بالإضافة إلى لقاء ثنائى مع السيدة وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية، لبحث تنظيم وتسهيل انتقال وتشغيل العمالة المصرية في إيطاليا، وذلك في اطار جهود الدولة لتقنيين سفر العمالة المصرية للخارج عن طريق قنوات شرعية وآلية منتظمة يتوافق عليه الطرفين وفق الاحتياجات المهنية المؤهلة من العمالة الشابة المصرية...اضاف بسام راضى ان الزيارة تشمل كذلك مدينة ميلانو، عاصمة إقليم لومبارديا الصناعى للاطلاع على آليات العمل، وزيارة المعاهد المتخصصة في تدريب عمالة قطاع التشييد والبناء، لبحث التعاون في مجال استقدام وتدريب العمالة المصرية.

بسام راضي محمد جبران وزير العمل وزارة العمل

