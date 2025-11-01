نجل سيلمان عيد بالزي الفرعوني مع والده: طول عمره بيحب تاريخ بلدنا

تحدث عبدالرحمن، نجل الفنان الراحل سليمان عيد عن عشق والده للآثار، موضحا أنه كان سيكون سعيدا بافتتاح المتحف المصري الكبير، وسيزوره فور افتتاحه.

ونشر عبدالرحمن صورة رفقة الفنان الراحل، مرتديان ملابس فرعونية، وعلق عليها عبر «فيسبوك»: «كان طول عمره بيحب آثار وتاريخ بلدنا، متأكد أنه دلوقتي فخور أوي باللي مصر بتعمله، وكان هيبقى من أول الناس اللي هتروح المتحف، وتتفرج عليه ألف رحمة ونور عليك يا حبيبي».





وأعلنت وزارة السياحة والآثار، سابقا، أن الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير سيكون يوم السبت 1 نوفمبر 2025، ضمن احتفالية كبرى تمتد على مدار 3 أيام بحضور رؤساء دول وشخصيات دولية بارزة، وسيبدأ استقبال الجمهور رسميًا يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، لتفتح مصر أبواب أحد أهم معالمها الثقافية أمام العالم.