نجل سليمان عيد يحيي ذكرى ميلاده بكلمات مؤثرة

أحيا نجل الفنان سليمان عيد عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ذكرى ميلاد والده.

وقال نجل سليمان عيد في منشور: النهارده عيد ميلادك يا أغلى إنسان في حياتي، عدى ٦ شهور يا حبيبي وإنت مش في وسطنا، كان المفروض نحتفل زي كل سنة بس أكيد احتفالك وعيدك أحلى في الجنة، يا بابا وحشتنا أوي كلنا، ربنا يرحمك ويجمعنا بيك في الجنة يا رب.

وكان آخر أعمال الراحل سليمان عيد هو فيلم"وفيها ايه يعني"، والذي يعرض حاليًا.

تدور أحداث فيلم فيها إيه يعنى فى إطار كوميدى رومانسى، حيث يناقش فكرة أن الحب يمكن أن يدق الأبواب فى أى وقت، وأنه لا يوجد سن معين للحب، من خلال قصة رجل وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، وتتوالى الأحداث.

أبطال فيلم فيها ايه يعني

فيلم "فيها إيه يعنى" من بطولة ماجد الكدوانى، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، وميمي جمال، ريتال عبدالعزيز، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز، وروزناما، وهو من تأليف مصطفي عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، وإخراج عمر رشدي حامد.