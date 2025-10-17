قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكرملين يفتح صفحة جديدة مع دمشق| الشرع في أول زيارة إلى موسكو.. وإعادة بناء الجيش تتصدر المباحثات
استمرار فعاليات الدورات التدريبية للأئمة والواعظات بمسجد العلي العظيم
البيض البني مقابل الأبيض.. ما الفرق وأيهما أفضل صحيا بالنسبة لك؟
أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 17-10-2025
أول تعليق من حماس على مقتل محمد عبد الكريم الغماري
الدردير: لاعب منتخب قطر يتبرع لبناء مستشفى بغزة
لأصحاب السيارات.. كيفية توفير استهلاك بالبنزين بعد رفع سعر الوقود
تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الـ 11 فى الدوري المصري
مواليد عام 1901.. وفاة أكبر معمرة في العراق
نار الحب.. مصري يحرق بنزينة في لبنان بسبب فتاة رفضت الارتباط به
قصة مجد لا يشيخ.. مصر تستعد لافتتاح أعظم متحف أثري في العالم
بعد زيادة التعريفة .. محافظ القاهرة يتفقد عدد من مواقف النقل العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تألق الثنائيات علي السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي .. صور

ثنائيات مهرجان الجونة
ثنائيات مهرجان الجونة
أحمد البهى

شهد افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، تألق الثنائيات وسط حضور عدد كبير من الفنانين. 

وظهر علي السجادة الحمراء عدد كبير من الفنانين والفنانات برفقة ازواجهم وزوجاتهم، ليخطفن الانظار اليهم. 

ومن بين الثنائيات التي ظهرت علي السجادة الحمراء هاني رمزي  ، ايناس الدغيدي، اروي جودة ، احمد داوود ، محمود العسيلي،كريم فهمي، محمد فراج، طة الدسوقي وغيرهم.  

وكرم مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثامنة هذا العام النجمة منة شلبى بمنحها جائزة "الإنجاز الإبداعي" تكريماً لمسيرتها الفنية المتميزة وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، فيما تشهد المهرجان هذا العام حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، حيث يتم تكريمها بجائزة "بطلة الإنسانية" تقديراً لمساهماتها الفنية والإنسانية.

تتضمن الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي عرض نحو 70 فيلمًا من مختلف دول العالم، تجمع بين الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية، والقصيرة، وتبرز السينما المصرية في دورة هذا العام بعرض 5 أفلام في مسابقات المهرجان المختلفة إضافة إلى فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، وكذلك استضافة العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور صناعه وأبطاله قبل انطلاقه جماهيرياً في دور العرض يوم الأربعاء المقبل 22 أكتوبر

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن تشكيل لجان تحكيم دورته الجديدة، حيث تترأس النجمة ليلى علوي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بمشاركة جيونا نازارو، رشيد مشهراوي، كاني كوشروتي، وناهويل بيريز بيسكايارت، فيما ويرأس المخرج الفرنسي نيكولا فيليبير لجنة الأفلام الوثائقية الطويلة، وتضم أسماء المدير، سونا كارابوغوسيان، محمد سعيد أوما، وهالة جلال.

أما لجنة الأفلام القصيرة فيرأسها مهدي فليفل، ويشارك فيها أندريا جاتوبولوس، جولييت كانو، سعاد بشناق، ومصطفى الكاشف، بينما وتضم لجنة النجمة الخضراء جانا وهبة، مي الغيطي، ونيكلاس إنغستروم، أما بالنسبة للجنة الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي) فتضم أمنية عادل، باميلا كوهين، وراماشاندران بيشارات، بينما لجنة جائزة نتباك فتترأسها آن ديمي جيرو، بعضوية جان مارك ثيروان، والمخرجة هالة خليل.



 

مهرجان الجونة السينمائي الجونة السينمائي هاني رمزي إيناس الدغيدي وزوجها طة الدسوقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانات البوتاجاز

ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

البنزين

2 جنيه في اللتر.. أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد الزيادة الجديدة

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة الأخيرة

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

الدولار

أسعار الدولار اليوم الجمعة في مصر

ترشيحاتنا

الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق

الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الإمام الأكبر عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السابق

شيخ الأزهر الأسبق عبد الحليم محمود

في ذكرى وفاة الإمام الزاهد.. محطات في حياة شيخ الأزهر السابق عبد الحليم محمود

بث مباشر لصلاة الجمعة من الحرمين

بث مباشر لصلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

بالصور

عقب تحريك أسعار المواد البترولية..تعديل تسعيرة السرفيس بالزقازيق لتكون 4.5 جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

سوبارو تزيح الستار عن أحدث سيارتين STI ينتظرهما الجمهور

سوبارو
سوبارو
سوبارو

تموين الشرقية يشن حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد