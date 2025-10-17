كندة علوش وعمرو عبد الجليل ضيفا شرف الست لما

انتهت الفنانة كندة علوش منّ تصوير مشهدها ضمن احداث فيلم" الست لما"، حيث من المقرر ان تظهر كضيف شرف ضمن احداث العمل.

كما يظهر الفنان القدير عمرو عبد الجليل كضيف شرف ضمن احداث العمل.

فيلم الست لما يشارك فيه بطولته نخبة من النجوم، على رأسهم يسرا، درة، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، رحاب الجمل، أحمد صيام، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، من بينهم ماجد المصرى، فتحي عبد الوهاب، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، محمد أنور، مصطفى أبو سريع وآخريت العمل من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوى، وإخراج خالد أبو غريب، وإنتاج ندى ورنا السبكى.

جدير بالذكر ان كنده علوش انتهت من تصوير مسلسها الجديد ابن النصابة.



تدور أحداث المسلسل حول رانيا، المحامية التي تنهار حياتها فجأة بعد اختفاء زوجها وتخليه عنها وعن ابنهما، لتتحول من امرأة مكسورة إلى شخصية قوية تسعى للانتقام وتحقيق العدالة.

وبمساعدة ابنها، بطل سباقات الدراجات، تخوض معركة ضد الرجال الذين تخلوا عن عائلاتهم، وتقاتل في الوقت ذاته لتأمين مستقبل أفضل لها ولابنها.

تؤدي النجمة كندة علوش دور البطولة باقتدار، ويشاركها في العمل كل من انتصار، حمزة دياب، معتز هشام، ياسمينا العبد، وحازم إيهاب، ليقدموا معًا تجربة درامية متميزة تمزج بين الواقع والأمل، القوة والانكسار.



"ابن النصابة" مسلسل يسلط الضوء على قضايا اجتماعية تمس كل بيت، ويُقدَّم برؤية إخراجية ودرامية جديدة تواكب تطلعات الجمهور العربي للدراما القوية والمختلفة.