جيهان خليل لـ صدى البلد: أنا شريرة جدا في مسرحية فيلم رومانسي.. فيديو

كشفت الفنانة جيهان خليل لأول مرة عن مسرحيتها الجديدة التي ستعرض قريبًا، وذلك في لقاء حصري مع موقع “صدى البلد”.

وأكدت جيهان أنها تشارك في مسرحية بعنوان "فيلم رومانسي"، حيث تقدم فيها دور شخصية شريرة جدا، مشيرة إلى أنها قد قدمت أدوار الشر في أعمال سابقة، لكن كل مرة يتم تقديم الشخصية بشكل مختلف تمامًا.

وأوضحت جيهان أن تقديم أدوار الشر يمثل تحديًا دائمًا لها كفنانة، إذ أنها تجد أن كل دور جديد يتطلب منها تجديد وتطوير أسلوبها في الأداء، ما يساهم في تفاعل قوي مع الجمهور، وهو ما يعتبره نجاحًا كبيرًا في مسيرتها الفنية.

وفي إطار حديثها عن طموحاتها الفنية، عبرت جيهان عن رغبتها في تقديم عمل فني يتناول قضايا المرأة، وتحدياتها وطموحاتها في المجتمع، مؤكدة أنها تتمنى أن تلعب أدوارًا تسلط الضوء على أحلام المرأة وقوتها في مواجهة الصعاب.

المسرحية الجديدة من المتوقع أن تكون محط أنظار الجمهور، خاصة مع الأداء المميز لجيهان خليل وتنوع أدوارها التي تثير دائمًا إعجاب المتابعين.



يذكر أن جيهان خليل تألقت في رمضان 2025 بمسلسل “شهادة معاملة أطفال”، الذي حقق نجاحًا كبيرًا ونال إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء. وتُعد هذه التجربة الجديدة إضافة مميزة إلى مسيرتها الفنية التي تتميز دائمًا بتقديم أدوار متنوعة تلامس الواقع.

قصة المسلسل: تدور أحداث مسلسل "شهادة معاملة أطفال" حول قضية حساسة ومهمة، حيث يتناول حياة مجموعة من الأطفال الذين يعانون من قسوة المعاملة في بيوتهم أو في مؤسسات رعاية الأطفال. يتتبع المسلسل محاولات هؤلاء الأطفال في البحث عن الأمان والعدالة، ويعرض الصراعات النفسية التي يواجهونها في حياتهم اليومية، بالإضافة إلى التحديات التي يواجهها المجتمع في التعامل مع مثل هذه الحالات.



https://youtube.com/shorts/7X-BGokwKd0?si=oDUNIQyu6UK5rAON