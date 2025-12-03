مصدر مصري مسئول ينفي الشائعات حول فتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة

نفى مصدر مصري مسؤول ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن التنسيق لفتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة للخروج من غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق قال عوض الغنام، مراسل قناة اكسترا نيوز من معبر رفح البري، إن مصر مستمرة في موقفها الإنساني والتاريخي الداعم للشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة، إذ تشهد المخيمات المصرية داخل القطاع تدفقًا كبيرًا للمساعدات الغذائية واللوجستية.

وأضاف أن اللجنة المصرية العاملة داخل غزة تقوم بتوزيع أكثر من 180 ألف كرتونة مساعدات غذائية في مناطق مختلفة من القطاع، تشمل خان يونس والمخيمات في الشمال والوسط والجنوب، بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري ومؤسسات المجتمع المدني المصري.

وأشار إلى أن المخيمات المصرية التي تشمل أيضًا مبادرات الأزهر الشريف تحظى بتقدير من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي زارت المخيمات مؤخرًا وأشاد وفدها بالجهود المصرية الإنسانية، لافتا إلى أن هناك تواصلًا دائمًا بين البعثة المصرية في قطاع غزة والهيئات الدولية لضمان تنفيذ عملية توزيع المساعدات بشكل منظم، مضيفًا أن هذه الجهود تأتي استعدادًا للمؤتمر الدولي المزمع عقده في القاهرة لإعادة إعمار غزة.

وأوضح أن هذه المبادرات تعكس رسالة مصر التاريخية والأخلاقية في دعم القضية الفلسطينية، والتي أكدها الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاب التضامن العالمي الأخير مع الشعب الفلسطيني.