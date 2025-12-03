استشهاد فلسطيني وإصابة آخر في اعتداءات إسرائيلية جنوب شرق مدينة غزة ونابلس

استشهد فلسطيني، اليوم الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وأصيب آخر برضوض عقب اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه في شارع القدس بمدينة نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس عميد أحمد، في تصريح صحفي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن طواقم الإسعاف نقلت فلسطينيا (57 عاما) إلى المستشفى، عقب اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب، خلال اقتحام منزله في شارع القدس جنوبي مدينة نابلس.

ومنذ وقف إطلاق النار في الحادي عشر من أكتوبر الماضي، استشهد نحو 360 فلسطينيا برصاص وقصف الاحتلال.