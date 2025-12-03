قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيديو مثير.. طفلان يسرقان آخر بالإكراه بالقليوبية وتدخل فورى من الأمن
حماس: سنسلم اليوم جثة محتجز إسرائيلي عثرنا عليها في شمال قطاع غزة
رئيس جهاز التعبئة والإحصاء يُقدم عرضًا حول "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت"
الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة سيدة مع زوجة ضابط شرطة بطنطا
أشرف صبحي: لن نتهاون في حقوق الرياضيين.. وتحقيقات شاملة في وفاة سبّاح نادي الزهور
وزير الرياضة يقرر تحويل واقعة وفاة السباح يوسف محمد إلى النيابة العامة
قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص
أكبر طرح سكني في مصر.. آخر موعد لحجز شقق مشروع ظلال 2025
صحة غزة: 6000 من مبتوري الأطراف بحاجة إلى إعادة تأهيل عاجلة
أمير الكويت: أي عدوان على دولة خليجية هو اعتداء مباشر على أعضاء المجلس
توقف عضلة القلب 4 مرات.. التقرير الطبي لوفاة السباح يوسف محمد (صورة)
رئيس الحكومة اللبنانية: سلاح حزب الله لم يردع إسرائيل.. ولن نسمح بمغامرات تقودنا إلى حرب جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعاون مصري–إيطالي يتعزز داخل EDEX 2025.. وزير الإنتاج الحربي يلتقي السفير الإيطالي بجناح الوزارة

وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع السفير الإيطالي موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك
وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع السفير الإيطالي موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك
كريم الخطيب

خلال فعاليات اليوم الثالث من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025"، استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، السيد أجوستينو باليزى سفير إيطاليا لدى مصر ووفد مرافق له، جاء ذلك بجناح الوزارة بالمعرض، لبحث آليات تعزيز العلاقات الثنائية. 

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، على عمق العلاقات التاريخية والأواصر المتينة التي تربط بين مصر وإيطاليا، مؤكدًا على أن هذا اللقاء يأتي فى ضوء مساعي وزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ خطة لتعميق التصنيع المحلي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحرص على توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في مختلف المجالات داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة، مشيرًا إلى أن منظومة العمل بالإنتاج الحربي فريدة ومتكاملة حيث يتبعها عدد (15) شركة صناعية، بالإضافة إلى شركة للإنشاءات، وأخرى لنظم المعلومات، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للصيانة، وقطاع للتدريب، ومركز طبي، وميادين اختبار للذخيرة والأسلحة، وأكاديمية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، وهو ما يجعلها ضلعًا مهمًا في الصناعة الوطنية، مؤكدًا أن الدور الأساسي للوزارة يتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة بالمنتجات العسكرية (من ذخائر صغيرة ومتوسطة وثقيلة، وأسلحة، ومعدات، ودبابات ومركبات مدرعة، وأنظمة إلكترونية متطورة) والتي تُصنع وفقًا لأحدث التكنولوجيات، كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة للوزارة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية، والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

معرض إيديكس

واستعرض الوزير "محمد صلاح" إمكانيات شركات ووحدات الإنتاج الحربي وما تقوم بإنتاجه من منتجات عسكرية وعلى رأسها المنتجات التي تشارك بها الوزارة في النسخة الرابعة من معرض إيديكس، مشيرًا إلى أن الإنتاج الحربى يعمل دائمًا على تطوير المنتجات النمطية لشركاته إلى جانب إدخال منتجات جديدة سواء بالتعاون مع شركات مناظرة محلية أو عالمية أو من خلال مراكز البحوث التابعة له وبالتعاون مع مراكز البحوث التابعة للقوات المسلحة.

وأشاد الوزير بمشاركة الجانب الإيطالي في "EDEX 2025"، وأعرب عن تطلعه إلى مشاركة المزيد من الشركات الإيطالية بالنسخ المقبلة من المعرض خاصةً في ظل ما تتميز به المنتجات العسكرية الإيطالية من تطور وتنوع. 

من جانبه أشاد السيد أجوستينو باليزى سفير إيطاليا بمصر بالدور الذي تلعبه وزارة الإنتاج الحربي لتعزيز العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مشيدًا بمعروضات الإنتاج الحربي بمعرض "EDEX 2025"، كما أشاد بحرص الوزارة الدائم لتطوير منتجاتها وإستحداث منتجات جديدة بالاستعانة بالعقول والأيدي العاملة المصرية وانفتاحها على تحقيق شراكات إستراتيجية مع مختلف الجهات والشركات العالمية، وهو ما يساهم في تشجيع العديد من الشركات الإيطالية العاملة فى مجالات مماثلة على التكامل والتعاون معها، وقام السفير الإيطالي بدعوة الوزير "محمد صلاح" والمسئولين بالإنتاج الحربي لزيارة أجنحة الشركات الإيطالية المشاركة بمعرض "EDEX 2025" للتعرف عن قرب على أحدث المنتجات التى تقوم هذه الشركات بإنتاجها.

وأوضح "باليزى" أن مصر تعد من الوجهات الاستثمارية الواعدة نظرًا لموقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين إفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، إلى جانب توافر مصادر الطاقة والبنية التحتية المتطورة والكوادر البشرية المتميزة بها، مشيدًا بالطفرة التي تشهدها الدولة المصرية في مجال التصنيع العسكري، لافتًا إلى أهمية مواصلة تعزيز الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية وضرورة تبادل الزيارات للمتخصصين والوفود الفنية بين الجانبين للوقوف على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لدى الطرفين على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك في مجالات التصنيع المختلفة.

المعرض الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2025 إيطاليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

الدولار

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء

الهبوط الأرضي

هبوط أرضي في «النرجس 5» بالتجمع الخامس يُربك الأهالي ويستدعي سيارات مياه طارئة| القصة الكاملة

ما يحدث للجسم عند التعرض للعطش الشديد

ماذا يحدث لجسمك عند التعرّض للعطش الشديد؟ .. نتائج صادمة

كولر

إعلامي: كولر سيتحدّث عن الأهلي بشكل «إيجابي».. وأيمن الرمادي «بيتمحك» في الزمالك

ترشيحاتنا

بث مباشر .. أجواء احتفالية إستعدادا لليلة الختامية فى مولد السيدة نفيسة

بث مباشر.. أجواء احتفالية استعدادا لليلة الختامية فى مولد السيدة نفيسة

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري

الأوقاف تُعلن أسماء المستحقين لدخول الاختبار التحريري لمسابقة مرافقة بعثة الحج

مسجد السيدة نفسية

في ذكرى مولد السيدة نفيسة.. 11 معلومة عن كريمة الدارين مجابة الدعاء

بالصور

طواجن البروتين والخضار للدايت المكونات وخطوات التحضير

طواجن البروتين مع الخضار
طواجن البروتين مع الخضار
طواجن البروتين مع الخضار

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم.. المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة
برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة
برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

كيف يؤثر القلق النفسي على جسم الطفل؟ حادثة السباح يوسف محمد تكشف الحقيقة الصادمة

وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور
وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور
وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد