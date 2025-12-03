تعاون مصري–إيطالي يتعزز داخل EDEX 2025.. وزير الإنتاج الحربي يلتقي السفير الإيطالي بجناح الوزارة

خلال فعاليات اليوم الثالث من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025"، استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، السيد أجوستينو باليزى سفير إيطاليا لدى مصر ووفد مرافق له، جاء ذلك بجناح الوزارة بالمعرض، لبحث آليات تعزيز العلاقات الثنائية.

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، على عمق العلاقات التاريخية والأواصر المتينة التي تربط بين مصر وإيطاليا، مؤكدًا على أن هذا اللقاء يأتي فى ضوء مساعي وزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ خطة لتعميق التصنيع المحلي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحرص على توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في مختلف المجالات داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة، مشيرًا إلى أن منظومة العمل بالإنتاج الحربي فريدة ومتكاملة حيث يتبعها عدد (15) شركة صناعية، بالإضافة إلى شركة للإنشاءات، وأخرى لنظم المعلومات، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للصيانة، وقطاع للتدريب، ومركز طبي، وميادين اختبار للذخيرة والأسلحة، وأكاديمية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، وهو ما يجعلها ضلعًا مهمًا في الصناعة الوطنية، مؤكدًا أن الدور الأساسي للوزارة يتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة بالمنتجات العسكرية (من ذخائر صغيرة ومتوسطة وثقيلة، وأسلحة، ومعدات، ودبابات ومركبات مدرعة، وأنظمة إلكترونية متطورة) والتي تُصنع وفقًا لأحدث التكنولوجيات، كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة للوزارة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية، والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

معرض إيديكس

واستعرض الوزير "محمد صلاح" إمكانيات شركات ووحدات الإنتاج الحربي وما تقوم بإنتاجه من منتجات عسكرية وعلى رأسها المنتجات التي تشارك بها الوزارة في النسخة الرابعة من معرض إيديكس، مشيرًا إلى أن الإنتاج الحربى يعمل دائمًا على تطوير المنتجات النمطية لشركاته إلى جانب إدخال منتجات جديدة سواء بالتعاون مع شركات مناظرة محلية أو عالمية أو من خلال مراكز البحوث التابعة له وبالتعاون مع مراكز البحوث التابعة للقوات المسلحة.

وأشاد الوزير بمشاركة الجانب الإيطالي في "EDEX 2025"، وأعرب عن تطلعه إلى مشاركة المزيد من الشركات الإيطالية بالنسخ المقبلة من المعرض خاصةً في ظل ما تتميز به المنتجات العسكرية الإيطالية من تطور وتنوع.

من جانبه أشاد السيد أجوستينو باليزى سفير إيطاليا بمصر بالدور الذي تلعبه وزارة الإنتاج الحربي لتعزيز العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مشيدًا بمعروضات الإنتاج الحربي بمعرض "EDEX 2025"، كما أشاد بحرص الوزارة الدائم لتطوير منتجاتها وإستحداث منتجات جديدة بالاستعانة بالعقول والأيدي العاملة المصرية وانفتاحها على تحقيق شراكات إستراتيجية مع مختلف الجهات والشركات العالمية، وهو ما يساهم في تشجيع العديد من الشركات الإيطالية العاملة فى مجالات مماثلة على التكامل والتعاون معها، وقام السفير الإيطالي بدعوة الوزير "محمد صلاح" والمسئولين بالإنتاج الحربي لزيارة أجنحة الشركات الإيطالية المشاركة بمعرض "EDEX 2025" للتعرف عن قرب على أحدث المنتجات التى تقوم هذه الشركات بإنتاجها.

وأوضح "باليزى" أن مصر تعد من الوجهات الاستثمارية الواعدة نظرًا لموقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين إفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، إلى جانب توافر مصادر الطاقة والبنية التحتية المتطورة والكوادر البشرية المتميزة بها، مشيدًا بالطفرة التي تشهدها الدولة المصرية في مجال التصنيع العسكري، لافتًا إلى أهمية مواصلة تعزيز الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية وضرورة تبادل الزيارات للمتخصصين والوفود الفنية بين الجانبين للوقوف على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لدى الطرفين على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك في مجالات التصنيع المختلفة.