شوبير يكشف حقيقة رحيل أفشة عن الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة ما تردد بشأن رحيل محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

و قال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم: الحديث عن أن محمد مجدي أفشة تلقّى عرضًا غير صحيح إطلاقًا؛ فاللاعب ما زال موجودًا داخل النادي، ولم يطلب الجهاز الفني رحيله، ولم يحدث أي شيء من هذا الكلام.

وشدد على أن اللاعب ما زال مرتبطًا بعقد مستمر مع النادي، وأن الجهاز الفني لم يطلب رحيله في الفترة المقبلة.



من ناحيته، إبراهيم عبدالجواد أوضح خلال تصريحات ببرنامج "ملعب أون" على قناة أون سبورت، أن أفشة لا يدخل ضمن اهتمامات سيراميكا على الإطلاق، وأن إدارة النادي لم تناقش فكرة التفاوض لضمه، مؤكدًا أن اللاعب خارج حسابات النادي في الشتاء