الولايات المتحدة ترحّب بانضمام المجر وماليزيا والفلبين لاتفاقية "أرتميس"
23 شركة أمريكية تعرض أحدث تقنيات الدفاع في EDEX 2025 تأكيدًا للشراكة الاستراتيجية مع مصر
زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب غرب باكستان
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا
ارتفاع ضحايا حريق شارع الخواجات بالمنصورة إلى 5 وفيات و12 مصابًا
اللجان الفرعية تفتح أبوابها للتصويت بـ20 دائرة بإعادة انتخابات النواب
سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025
الخارجية الأمريكية: ترامب يتولى ملف الحرب في السودان شخصيا
عمرو مصطفى يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أغنيته الجديدة "بتغيبي ليه" مع زياد ظاظا (خاص)
الطب الشرعي الإسرائيلي: الرفات المسلمة من حماس ليست للرهينتين الأخيرتين
انتشار أمني مكثف لتأمين ماراثون إعادة انتخابات النواب في 19 دائرة
الأمين العام للمعلمين الفلسطينيين: الاحتلال يعوق إعادة بناء المنظومة التعليمية في غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مفيش مهاجمين في مصر.. ناقد رياضي يعلق على تعادل المنتخب مع الكويت

المنتخب
المنتخب
البهى عمرو

أكد إسلام فؤاد الناقد الرياضي، أن المنتخب المصري خلال مباراة الكويت، قدم مباراة قوية، لكن التوفيق كان غائبا عن الفريق، مشيرا إلي أن المنتخب يمتلك القدرة على تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الناقد الرياضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن المنتخب قادر في الوصول لـ المربع الذهبي، وأن المنتخب لديه مباراة أمام الإمارات، والأردن.

ولفت إلى أن لقطة محمد شريف خلال المباراة أمس مع المدير الفني حلمى طولان، كانت غير مقبولة لآن شريف شارك وقت طويل ولم يقدم المطلوب، مطالبا باتخاذ قرارات حاسمة من اتحاد الكرة ضدأي لاعب يعترض على المدير الفني.

وأوضح أن الجميع شاهد ماذا حدث مع أحمد حسام ميدو في فترة اعتراضه على الكابتن حسن شحاته، ولذلك يطالب باتخاذ قرار ضد  النجوم التي تعترض على قرارات المدير الفني.

مفيش مهاجمين في مصر

 

وكشف أن المدير الفني يقوم بوضع ترتيب اللاعبين التي تقوم بتنفيذ ضربات الترجيح، و المنتخب خلال هذه الفترة يعاني من عدم وجود المهاجم القوي، معلقًا :" مفيش مهاجمين في مصر".

المنتخب المصري مباراة الكويت المنتخب

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

السباحة

نقل السباح يوسف محمد إلى المستشفى .. والاتحاد يتكفل بعلاجه

الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية

نزلات البرد المنتشرة حاليا .. ماذا قال مستشار رئيس الجمهورية للصحة؟

محل دواجن فاسدة

كارثة خلف العروض الوهمية.. تفاصيل إغلاق محل دواجن فاسدة بالجيزة

الراحل يوسف محمد

تفاصيل صادمة في وفاة السباح يوسف أيمن لاعب نادي الزهور

الحضري

نتيجة مباراة مصر والكويت| التدخل القوي لـ «الحضري» وراء التعادل في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل

ترامب

بينهم بلدان عربية .. «ترامب» يُوقف جميع طلبات الهجرة لمُواطني 19 دولة

كندة علوش وعمرو يوسف

إطلالة رومانسية لـ كندة علوش برفقة زوجها عمرو يوسف

النجم عمرو مصطفى

عمرو مصطفى: بعتذر لكل زملائي.. وأحضر لأغانٍ جديدة مع عمرو دياب ومحمد منير وسميرة سعيد

ريهام عبدالغفور

ريهام عبد الغفور تحيي الذكرى الثانية لوفاة والدها: فقدت أكثر شخص يحبني

بخطوات بسيطة.. طريقة عمل البسكويت باليانسون للإفطار

طريقة عمل البسكويت باليانسون
طريقة عمل البسكويت باليانسون
طريقة عمل البسكويت باليانسون

كيف تتعامل مع السخونية عند الأطفال؟.. خطوات سريعة وآمنة لخفض الحرارة

أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل
أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل
أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل

مشروبات طبيعية باللون الأحمر تخفّض الكوليسترول الضار .. لتعزيز صحة القلب

ـ عصير التوت البري:
ـ عصير التوت البري:
ـ عصير التوت البري:

مصر ترفع مكانتها الصناعية.. تعاون «العربية للتصنيع» مع «داسو» الفرنسية و«شادو وينجز» الصينية في قلب «إيديكس2025».. صور

جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025
جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025
جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

