مفيش مهاجمين في مصر.. ناقد رياضي يعلق على تعادل المنتخب مع الكويت

أكد إسلام فؤاد الناقد الرياضي، أن المنتخب المصري خلال مباراة الكويت، قدم مباراة قوية، لكن التوفيق كان غائبا عن الفريق، مشيرا إلي أن المنتخب يمتلك القدرة على تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الناقد الرياضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن المنتخب قادر في الوصول لـ المربع الذهبي، وأن المنتخب لديه مباراة أمام الإمارات، والأردن.

ولفت إلى أن لقطة محمد شريف خلال المباراة أمس مع المدير الفني حلمى طولان، كانت غير مقبولة لآن شريف شارك وقت طويل ولم يقدم المطلوب، مطالبا باتخاذ قرارات حاسمة من اتحاد الكرة ضدأي لاعب يعترض على المدير الفني.

وأوضح أن الجميع شاهد ماذا حدث مع أحمد حسام ميدو في فترة اعتراضه على الكابتن حسن شحاته، ولذلك يطالب باتخاذ قرار ضد النجوم التي تعترض على قرارات المدير الفني.

مفيش مهاجمين في مصر

وكشف أن المدير الفني يقوم بوضع ترتيب اللاعبين التي تقوم بتنفيذ ضربات الترجيح، و المنتخب خلال هذه الفترة يعاني من عدم وجود المهاجم القوي، معلقًا :" مفيش مهاجمين في مصر".