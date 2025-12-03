ميدو: أحمد عبد الرؤوف أخطأ في تعامله مع عواد

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن حارس الزمالك محمد عواد كان يتوقع المشاركة أساسيًا في مباراة الأبيض ضد كايزر تشيفز، لكنه فوجئ باختيار الحارس محمد صبحي خلال المحاضرة الفنية قبل اللقاء.

وأوضح ميدو عبر برنامجه “أوضة اللبس” على قناة النهار أن خطأ كبيرًا وقع من الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف، بعدما لم يتم تجهيز عواد نفسيًا أو إبلاغه بعدم مشاركته قبل المباراة بأيام، معتبرًا أن المفاجأة داخل المحاضرة كانت قرارًا غير مُحكم في إدارة الموقف.

رد فعل عواد

وأضاف ميدو أن ما فعله عواد ردًا على هذا القرار كان خطأً كبيرًا، لكنه شدد على أن الحارس له تاريخ طويل مع الزمالك ويُعرف بالتزامه الشديد، مشيرًا إلى أنه يتمنى ألا يتم إجبار عواد على الرحيل في الفترة المقبلة بسبب هذه الأزمة.

واختتم ميدو تصريحاته بأن الجهاز الفني أخفق في إدارة الموقف، مؤكدا أنه لا يبرر تصرف عواد، لكن الخطأ الأصلي كان في طريقة التعامل معه قبل المباراة.