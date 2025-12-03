النفط يتراجع مع تقييم الأسواق لتداعيات المحادثات الأمريكية -الروسية بشأن أوكرانيا

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم (الأربعاء) في آسيا بعد خسائر الجلسة السابقة، إذ واصل المتعاملون تقييم نتائج المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا.



وتراجع عقد خام برنت تسليم فبراير بنسبة 0.3% إلى 62.24 دولار للبرميل، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط بالنسبة ذاتها إلى 58.44 دولار للبرميل، وفق ما نشره موقع (إنفستنج) الأمريكي. وكان الخامان قد فقدا أكثر من 1% في جلسة امس الثلاثاء.



وانتهى اجتماع استمر خمس ساعات في الكرملين بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بعد منتصف الليل دون التوصل إلى أي تسوية بشأن اتفاق سلام محتمل لأوكرانيا، وفقًا للرئاسة الروسية.



ووصف يوري أوشاكوف، مستشار الكرملين، المحادثات بأنها "بنّاءة"، لكنه أكد أن الخلافات الجوهرية خصوصًا المتعلقة بالقضايا الإقليمية مثل وضع منطقة دونباس – ما زالت العقبة الأكبر أمام أي اتفاق.



وفي الوقت نفسه، واصلت القوات الأوكرانية استهداف البنية التحتية للطاقة في روسيا، مما يزيد من مخاطر تعطل تدفقات النفط الخام والوقود الروسي.



ويُبقي هذا التهديد الجيوسياسي علاوة المخاطر على الأسعار قائمة، رغم مؤشرات الانفراج النسبي في الخطاب الدبلوماسي.