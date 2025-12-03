عمرو مصطفى: بعتذر لكل زملائي.. وأحضر لأغانٍ جديدة مع عمرو دياب ومحمد منير وسميرة سعيد

شهد حفل توزيع جوائز الميما ميوزيك أورد مساء أمس حضورًا واسعًا من نجوم الغناء وصناع الموسيقى، إذ تواجد كل من تامر عاشور، عمرو مصطفى، نيكول سابا، والمنتج هاني محروس وغيرهم من الفنانين الذين حرصوا على المشاركة في الحدث.

وعلى هامش تكريمه، فاجأ الملحن والمطرب عمرو مصطفى الحضور بتصريحات لافتة، إذ قال:

«بعتذر لكل زملائي اللي ضايقتهم الفترة اللي فاتت، وبالأخص تامر عاشور.. وبقيت إنسان جديد»، مؤكدًا رغبته في فتح صفحة جديدة مع الجميع.

وكشف مصطفى عن تحضيراته الفنية القادمة، قائلًا:

«بإذن الله هتشوفوا شغل كتير الفترة الجاية مع محمد حماقي، وسميرة سعيد، والهضبة عمرو دياب، ومحمد منير»، مشددًا على أنه يسعى للتعاون مع أصوات جديدة ودعم مواهب صاعدة لإثراء الساحة الغنائية.

وأضاف: «عايزين نطلع أصوات جديدة ونحقق نجاحات أكبر في المزيكا».

وفي سياق آخر، كان عمرو مصطفى قد كشف في لقاء خاص مع صدى البلد الإخباري كواليس صناعة أغنيته الجديدة «بتغيبي ليه» التي يتعاون فيها مع الفنان زياد ظاظا، مؤكدًا أن العمل على الأغنية استغرق 6 ساعات فقط لكنها كانت مليئة بالشغف والإبداع.

وأوضح مصطفى أن الأغنية تحمل طابعًا رومانسيًا وحيويًا في الوقت نفسه، وهو ما جعلها قريبة من الجمهور منذ اللحظات الأولى لإطلاقها، معبرًا عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية التي فاقت توقعاته.

كما أشاد بمشروعه مع ظاظا، قائلًا:

«زياد زي ابني.. وفخور جدًا باللي بيقدمه، وعنده موهبة كبيرة وطاقة فنية هتخليه من نجوم الجيل الجديد».

وتحقق الأغنية انتشارًا واسعًا عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع الموسيقى، مسجلة نسب استماع كبيرة في وقت قصير منذ طرحها.