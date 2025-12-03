قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الولايات المتحدة ترحّب بانضمام المجر وماليزيا والفلبين لاتفاقية "أرتميس"
23 شركة أمريكية تعرض أحدث تقنيات الدفاع في EDEX 2025 تأكيدًا للشراكة الاستراتيجية مع مصر
زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب غرب باكستان
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا
ارتفاع ضحايا حريق شارع الخواجات بالمنصورة إلى 5 وفيات و12 مصابًا
اللجان الفرعية تفتح أبوابها للتصويت بـ20 دائرة بإعادة انتخابات النواب
سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025
الخارجية الأمريكية: ترامب يتولى ملف الحرب في السودان شخصيا
عمرو مصطفى يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أغنيته الجديدة "بتغيبي ليه" مع زياد ظاظا (خاص)
الطب الشرعي الإسرائيلي: الرفات المسلمة من حماس ليست للرهينتين الأخيرتين
انتشار أمني مكثف لتأمين ماراثون إعادة انتخابات النواب في 19 دائرة
الأمين العام للمعلمين الفلسطينيين: الاحتلال يعوق إعادة بناء المنظومة التعليمية في غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
عمرو مصطفى: بعتذر لكل زملائي.. وأحضر لأغانٍ جديدة مع عمرو دياب ومحمد منير وسميرة سعيد

أوركيد سامي

شهد حفل توزيع جوائز الميما ميوزيك أورد مساء أمس حضورًا واسعًا من نجوم الغناء وصناع الموسيقى، إذ تواجد كل من تامر عاشور، عمرو مصطفى، نيكول سابا، والمنتج هاني محروس وغيرهم من الفنانين الذين حرصوا على المشاركة في الحدث.

وعلى هامش تكريمه، فاجأ الملحن والمطرب عمرو مصطفى الحضور بتصريحات لافتة، إذ قال:
«بعتذر لكل زملائي اللي ضايقتهم الفترة اللي فاتت، وبالأخص تامر عاشور.. وبقيت إنسان جديد»، مؤكدًا رغبته في فتح صفحة جديدة مع الجميع.

وكشف مصطفى عن تحضيراته الفنية القادمة، قائلًا:
«بإذن الله هتشوفوا شغل كتير الفترة الجاية مع محمد حماقي، وسميرة سعيد، والهضبة عمرو دياب، ومحمد منير»، مشددًا على أنه يسعى للتعاون مع أصوات جديدة ودعم مواهب صاعدة لإثراء الساحة الغنائية.
وأضاف: «عايزين نطلع أصوات جديدة ونحقق نجاحات أكبر في المزيكا».

وفي سياق آخر، كان عمرو مصطفى قد كشف في لقاء خاص مع صدى البلد الإخباري كواليس صناعة أغنيته الجديدة «بتغيبي ليه» التي يتعاون فيها مع الفنان زياد ظاظا، مؤكدًا أن العمل على الأغنية استغرق 6 ساعات فقط لكنها كانت مليئة بالشغف والإبداع.

وأوضح مصطفى أن الأغنية تحمل طابعًا رومانسيًا وحيويًا في الوقت نفسه، وهو ما جعلها قريبة من الجمهور منذ اللحظات الأولى لإطلاقها، معبرًا عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية التي فاقت توقعاته.

كما أشاد بمشروعه مع ظاظا، قائلًا:
«زياد زي ابني.. وفخور جدًا باللي بيقدمه، وعنده موهبة كبيرة وطاقة فنية هتخليه من نجوم الجيل الجديد».

وتحقق الأغنية انتشارًا واسعًا عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع الموسيقى، مسجلة نسب استماع كبيرة في وقت قصير منذ طرحها.

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

السباحة

نقل السباح يوسف محمد إلى المستشفى .. والاتحاد يتكفل بعلاجه

نزلات البرد المنتشرة حاليا .. ماذا قال مستشار رئيس الجمهورية للصحة؟

نزلات البرد المنتشرة حاليا .. ماذا قال مستشار رئيس الجمهورية للصحة؟

محل دواجن فاسدة

كارثة خلف العروض الوهمية.. تفاصيل إغلاق محل دواجن فاسدة بالجيزة

الراحل يوسف محمد

تفاصيل صادمة في وفاة السباح يوسف أيمن لاعب نادي الزهور

الحضري

نتيجة مباراة مصر والكويت| التدخل القوي لـ «الحضري» وراء التعادل في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل

ترامب

بينهم بلدان عربية .. «ترامب» يُوقف جميع طلبات الهجرة لمُواطني 19 دولة

تصعيد روسي أوروبي جديد | بوتين يؤكد جاهزية موسكو للحرب .. واتهامات لفرنسا بالسعي للتدخل في الشأن الأوكراني

الإنتهاء من تجهيز 139 لجنة فرعية لاستقبال الناخبين في الدائرة الثالثة بأسيوط

حملات مكثفة لمواجهة إهدار مياه الشرب بالبحر الأحمر

بخطوات بسيطة.. طريقة عمل البسكويت باليانسون للإفطار

طريقة عمل البسكويت باليانسون

كيف تتعامل مع السخونية عند الأطفال؟.. خطوات سريعة وآمنة لخفض الحرارة

أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل

مشروبات طبيعية باللون الأحمر تخفّض الكوليسترول الضار .. لتعزيز صحة القلب

ـ عصير التوت البري:

مصر ترفع مكانتها الصناعية.. تعاون «العربية للتصنيع» مع «داسو» الفرنسية و«شادو وينجز» الصينية في قلب «إيديكس2025».. صور

جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

