أول فرحتي .. خالد الغندور يوجّه رسالة لنجله في عيد ميلاده

شارك الإعلامي خالد الغندور، صورة تجمعه بنجله عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

واحتفل “الغندور” بعيد ميلاد ابنه الكبير، وكتب: “سيف أول فرحتي ابني حبيبي وصاحبي كل سنة وانت طيب وعقبال مليون سنة وانت مبسوط وفرحان”.

خالد الغندور ومجله

وكان قد علّق الإعلامي خالد الغندور علي تعادل منتخب مصر والكويت عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور: تعادل غير مرض وتراجع في مستوي محمد الشريف و السولية و القادم أصعب.

واقتنص منتخب مصر نقطة ثمينة من منتخب الكويت فى الوقت القاتل ،في المباراة التى جمعت المنتخبين على ملعب إستاد لوسيل فى الجولة الأولي بدور المجموعات ضمن منافسات كأس العرب 2025.