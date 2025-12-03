طرح محال وصيدليتين ومطعم وورش حرفية للبيع بمدينتي العبور وبرج العرب الجديدتين

صرح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بأنه تم طرح 8 محال تجارية ومطعم وصيدلية بمساحات تتراوح بين (14م2 : 40م2)، بمختلف المناطق بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد 7/12/2025.
من جانبه قال المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، إنه تم طرح 14 محلاً تجارياً وصيدلية بمساحات تتراوح بين (23م2 : 108م2)، و20 ورشة حرفية بمساحات تتراوح بين (20م2 : 29م2) بمختلف المناطق بالمدينة للبيع بالمزاد العلني على أن يتم عقد جلسة بيع المحال والصيدلية يوم الثلاثاء 9/12/2025، وجلسة بيع الورش يوم الأربعاء 24/12/2025.
جدير بالذكر أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات للمحال والصيدلية والمطعم والورش بمقري جهازي العبور وبرج العرب الجديدتين، كما يمكن المعاينة على الطبيعة للطروحات في مواعيد العمل الرسمية للجهازين.