عزة لبيب لصدى البلد: عشقت التمثيل من الابتدائية.. ومصر منارة الفن| فيديو

كشفت الفنانة عزة لبيب، لأول مرة، عن تفاصيل كواليس دخولها عالم الفن، مشيرة إلى أن دعم وتشجيع أسرتها كان لهما الدور الأكبر في مسيرتها الفنية.

وقالت عزة لبيب لـ صدى البلد، إنها منذ أيامها في المرحلة الابتدائية كانت تعشق التمثيل، وهو ما دفعها للدراسة في معهد الفنون المسرحية. وأضافت أن أسرتها كانت داعمة بشكل كامل، مما ساعدها في تحقيق طموحاتها في عالم الفن.

عزة لبيب، التي تألقت في العديد من الأعمال الفنية، عبرت عن أمنيتها الكبيرة بأن تظل مصر منارة للفن والثقافة، مؤكدة أن بلدها يظل مركزاً للفن والحضارة والسلام.

وأشارت إلى أن الفن في مصر له مكانة خاصة في قلبها، وأنها فخورة بكونها جزءاً من هذا الإرث العظيم الذي قدم للعالم العديد من الأعمال المبدعة التي أصبحت جزءاً من الثقافة العالمية.

وفي نهاية حديثها، تمنت لبيب أن تستمر مصر في تقديم أجيال جديدة من الفنانين والمبدعين الذين يرفعون راية الفن المصري في كل مكان.

وتألقت عزة لبيب في مسلسل حرب الجبالي

مسلسل "حرب الجبالي" وأبطاله:

مسلسل "حرب الجبالي" هو مسلسل درامي مصري أثار الكثير من الاهتمام عند عرضه، وهو من تأليف وإخراج الكاتب والمنتج المصري الكبير. يدور المسلسل حول قصة مشوقة تمتزج فيها الإثارة والأحداث التاريخية والاجتماعية، حيث يتناول الصراعات والعلاقات المعقدة التي تنشأ بين أفراد عائلة "الجبالي" التي تواجه تحديات صعبة تتعلق بالسلطة والعائلة والشرف.

قصة المسلسل: تدور أحداث المسلسل في إطار درامي مع تصاعد التوترات بين أفراد عائلة "الجبالي"، حيث يتم تسليط الضوء على قضايا الفساد والتنافس على المال والنفوذ. يتناول المسلسل تفاصيل العلاقات الإنسانية المعقدة والتحديات النفسية التي يمر بها أفراد العائلة في محاولاتهم للحفاظ على توازنهم داخل هذا الصراع المستمر.