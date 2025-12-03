القبض على شخص يدير كيانًا تعليميًا للنصب على المواطنين بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" – كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة) للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات ودبلومات ودورات تعليمية فى عدد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.