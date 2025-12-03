القبض على مدير شركة دهس فتاة بسيارته في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن إصطدام قائد سيارة بفتاة وفراره بالقاهرة ووفاتها متأثرة بإصابتها.

بالفحص تبين أنه بتاريخ أول ديسمبر حال سير (موظفة بمحل ملابس – مقيمة بمحافظة الجيزة) بدائرة قسم شرطة النزهة إصطدمت بها إحدى السيارات وفر قائدها هارباً، حيث تم نقلها لإحدى المستشفيات وتوفيت متأثرة بإصابتها.

أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (مدير شركة - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) ، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه خشية تعدى الأهالى عليه.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.