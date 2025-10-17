قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوم.. المخرج كريم الشناوي يدير ماستر كلاس منة شلبي في مهرجان الجونة

منة شلبي
منة شلبي
نجلاء سليمان

يدير المخرج كريم الشناوي ماستر كلاس الفنانة منة شلبي في مهرجان الجونة اليوم الجمعة بعد حصولها على نجمة الجونة السينمائية أمس.


وتُمنح هذه الجائزة سنوياً للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما بصمة لا تُمحى في مسيرتهم الإبداعية.


بدأت منة شلبي رحلتها الفنية عام 2000 عبر مسلسل سلمى يا سلامة بعد أن اكتشفتها الفنانة القديرة سميحة أيوب، لتخطف الأنظار سريعاً بموهبتها الفطرية. وفي عام 2001، وقفت أمام النجم الراحل محمود عبد العزيز في فيلم الساحر (رضوان الكاشف)، مؤكدة حضورها القوي، لتتألق مرة أخرى في مسلسل حديث الصباح والمساء المأخوذ عن رواية نجيب محفوظ.

تعاونت منة خلال مسيرتها مع كبار المخرجين في أعمال بارزة شكلت محطات رئيسية في مسيرتها: بحب السيما (2004) مع أسامة فوزي، هي فوضى (2007) مع يوسف شاهين (عُرض في مهرجان فينيسيا)، بنات وسط البلد (2005) مع محمد خان، بعد الموقعة (2012) مع يسري نصر الله (شارك في مسابقة مهرجان كان)، إضافة إلى أفلامها مع مروان حامد مثل الأصليين (2017) وتراب الماس (2018).

قدّمت منة شلبي أكثر من 40 فيلماً سينمائياً وما يقارب 20 عملاً درامياً، جسدت خلالها أدواراً تراوحت بين الكوميديا والتراجيديا والرومانسية والدراما الاجتماعية، لتصبح واحدة من أبرز نجمات جيلها وأكثرهن تأثيراً.

في الدراما التلفزيونية، تألقت في مسلسلات حصدت متابعة واسعة مثل: واحة الغروب (2017)، ليه لأ؟ (2021)، في كل أسبوع يوم جمعة الذي رُشحت عنه لجائزة إيمي الدولية عام 2021، كأول ممثلة مصرية تحقق هذا الإنجاز، وبطلوع الروح (2022).

الفنانة منة شلبي منة شلبي المخرج كريم الشناوي كريم الشناوي

