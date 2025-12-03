قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفد الأزهر بإسبانيا يبحث الاحتياجات العلمية والتعليمية للمفوضية الإسلامية

إيمان طلعت

التقى الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، د. عباس شومان، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، د. محمد عبد الدايم الجندي، مسؤولي المفوضية الإسلامية في إسبانيا، على هامش مشاركتهما في فعاليات المؤتمر الذي يعقده المركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإسبانية مدريد، تحت عنوان: «دور المؤسسات الدينية في صناعة الوعي الفكري الآمن وانعكاسات ذلك على سلامة المجتمعات».

وخلال اللقاء، أكد وفد الأزهر، أن العالم اليوم في أمسِّ الحاجة إلى ترسيخ ثقافة حوار الأديان، وأن الأديان لا تتصارع كما يروّج البعض، وإنما تتحاور وتتلاقى على ضرورة إرساء قيم السلام بين الجميع بغض النظر عن الدين أو العِرق أو اللون، مستشهدين بنموذج «بيت العائلة المصرية» وجهوده البارزة في هذا المجال.

وشهد اللقاء حضور عدد من مبعوثي الأزهر الشريف إلى إسبانيا، الذين قدموا عرضًا موجزًا حول جهودهم الدعوية والتعليمية داخل المراكز الإسلامية والمدارس الدينية والجمعيات الثقافية، مؤكدين أن عملهم يأتي امتدادًا لدور الأزهر التاريخي في نشر قيم الوسطية والعيش المشترك.

وخلال المناقشات، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في ملف الابتعاث، وتطوير آليات اختيار وتوجيه المبعوثين بما يتناسب مع خصوصية الواقع الديني في إسبانيا، وبما يلبي احتياجات المراكز الإسلامية إلى خطاب معتدل يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويواجه مظاهر التطرف الفكري أو سوء الفهم الديني.

وأكد د. عباس شومان أن الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر، يولي اهتمامًا كبيرًا بالجاليات المسلمة في أوروبا، ويعتبر دعم المبعوثين ركيزة أساسية لترسيخ صورة الإسلام الصحيح القائم على التسامح واحترام القوانين، مشددًا على أن التعاون المستمر مع المفوضية الإسلامية يمثل نموذجًا للعلاقة البناءة بين الأزهر والمؤسسات الرسمية في إسبانيا.

من جانبه، أوضح د. محمد الجندي أن مجمع البحوث الإسلامية يعمل على توفير كل أشكال الدعم العلمي والتأهيلي للمبعوثين، سواء قبل سفرهم أو أثناء أداء مهامهم في الخارج، وذلك من خلال تطوير برامج تدريبية نوعية تُعِدّ المبعوث للتعامل مع التحديات الفكرية المعاصرة والبيئات الثقافية المتنوعة.

كما أكد الدكتور شومان استعداد الأزهر لدعم جهود المفوضية الإسلامية في إسبانيا، وتقديم الرعاية الكاملة للجالية المسلمة، وإمكانية تخصيص منح دراسية للطلاب، إلى جانب استضافة أئمة إسبانيا للتدريب في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، وهو ما لاقى ترحيبًا من مسؤولي المفوضية، الذين أكدوا حرصهم على تعزيز التعاون مع الأزهر بما يخدم المسلمين داخل إسبانيا، وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر بدعم مراكز تعليم اللغة العربية والعلوم الإسلامية، وتدريب الأئمة، وصقل مهاراتهم بما يسهم في نشر تعاليم الإسلام الداعية إلى الأخوة والسلام.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الأزهر والمفوضية لفتح آفاق جديدة في مجالات التعليم الديني، وبرامج تدريب القيادات الشبابية، ودعم مشروعات الترجمة ونشر الفكر الوسطي، بما يحقق رسالة الأزهر في تعزيز السلم المجتمعي وترسيخ قيم المواطنة في أوروبا.

عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر محمد عبد الدايم الجندي مسؤولي المفوضية الإسلامية في إسبانيا

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

كيف يؤثر القلق النفسي على جسم الطفل؟ حادثة السباح يوسف محمد تكشف الحقيقة الصادمة

كوريا الجنوبية تعرض المدفع K9 والطائرة FA50 خلال جناحها بمعرض إيديكس 2025

كيف تفرق بين هبوط الضغط والنوبة الصرعية؟ علامات دقيقة تكشف لك الحقيقة

