أصل كلمة «فرعون» ومعناها في الحضارة المصرية القديمة.. تفاصيل
مرسى مطروح.. زيادة سعر تعريفة الركوب الداخلية وبين المحافظات من 10 % وتصل إلى 15%
رئيس المجر: بودابست المكان الوحيد في أوروبا القادر على استضافة لقاء ترامب وبوتين
مشروع ضخم لتطوير منطقة السيدة عائشة..وجه جديد للقاهرة التاريخية 2030
السيارات الكهربائية.. كيف تظهر اختبارات التصادم تفاوتا في مستويات الأمان؟
النفط يتجه نحو خسارة أسبوعية مع اقتراب قمة ترامب وبوتين
اللجنة العليا للإشراف على المواقف بالأقصر تُقر زيادة تعريفة المواصلات بنسبة 13%
القائمة الكاملة لأسماء المترشحين لمجلس النواب على النظام الفردي بالمحافظات
تحريك أسعار الوقود.. محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف الرقابة لمنع استغلال المواطنين
الصحة العالمية تحذر :الأوبئة في قطاع غزة خرجت عن السيطرة والوضع جدا خطير
براتب 35 ألف جنية.. وظائف خالية بدولة الامارات قدم الآن
بمشاركة 15 دار نشر و30 لوحة فنية.. كواليس افتتاح المعرض الرابع للكتاب في الأقصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

محمد صبحي ضيف برنامج العاشرة .. اليوم

محمد صبحي
محمد صبحي
أحمد البهى

يحل الفنان القدير محمد صبحي ضيفا علي برنامج "العاشرة" من تقديم الاعلامي محمد سعيد محفوظ، على شاشة اكسترا نيوز ، اليوم . 

وكان الفنان محمد صبحي اعتذر عن حضور تكريمه بحفل ملتقي أولادنا.  

وحرص صبحي علي تصوير فيديو لعرضه ضمن حفل ملتقي أولادنا حيث أعلن اعتذاره عن الحضور للتكريم بسبب تعرضه لوعكة صحية. 

وقال صبحي خلال الفيديو: كان نفسي أكون معكم بس عندي وعكة صحية وبشكركم علي التكريم. 

وشدد الفنان محمد صبحي على خطورة ما يواجهه المجتمع المصري حاليًا، مؤكدًا أن هناك مؤامرة تستهدف تدمير ثلاثة أو أربعة أجيال من الشباب من خلال إغراق البلاد بالمخدرات والتأثير عبر السوشيال ميديا.

وقال صبحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" على قناة صدى البلد: "إحنا بنعيش زمن مختلف، فيه مؤامرات على مصر، والأخطر فيهم مؤامرة لتدمير 3 أو 4 أجيال، وده بيتم عن طريق مخدرات مخلقة من أعدائنا بيدخلوها ويوزعوها مجانًا علشان يدمروا شبابنا".

الفنان القدير محمد صبحي محمد صبحي العاشرة برنامج العاشرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

