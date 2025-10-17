محمد صبحي ضيف برنامج العاشرة .. اليوم

يحل الفنان القدير محمد صبحي ضيفا علي برنامج "العاشرة" من تقديم الاعلامي محمد سعيد محفوظ، على شاشة اكسترا نيوز ، اليوم .

وكان الفنان محمد صبحي اعتذر عن حضور تكريمه بحفل ملتقي أولادنا.

وحرص صبحي علي تصوير فيديو لعرضه ضمن حفل ملتقي أولادنا حيث أعلن اعتذاره عن الحضور للتكريم بسبب تعرضه لوعكة صحية.

وقال صبحي خلال الفيديو: كان نفسي أكون معكم بس عندي وعكة صحية وبشكركم علي التكريم.

وشدد الفنان محمد صبحي على خطورة ما يواجهه المجتمع المصري حاليًا، مؤكدًا أن هناك مؤامرة تستهدف تدمير ثلاثة أو أربعة أجيال من الشباب من خلال إغراق البلاد بالمخدرات والتأثير عبر السوشيال ميديا.

وقال صبحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" على قناة صدى البلد: "إحنا بنعيش زمن مختلف، فيه مؤامرات على مصر، والأخطر فيهم مؤامرة لتدمير 3 أو 4 أجيال، وده بيتم عن طريق مخدرات مخلقة من أعدائنا بيدخلوها ويوزعوها مجانًا علشان يدمروا شبابنا".