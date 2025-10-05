لازم نحافظ على الأسرة.. سرّ استمرار زواج محمد صبحي 45 عامًا

كشف الفنان الكبير محمد صبحي، سر استمرار قصة حبه وزواجه من زوجته الراحلة نيفين رامز لأكثر من 45 عامًا، موضحًا أنهما اتفقا منذ بداية ارتباطهما على أن تكون حياتهما قائمة على شعار "أسرة لا تُهدم".

الحفاظ على الأسرة

وقال محمد صبحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" على قناة صدى البلد: "من أول يوم اتفقنا إن أيًا كانت الأحداث أو التصرفات الشيطانية لازم نحافظ على الأسرة، خصوصًا عشان الأبناء اللي ما لهمش ذنب في إننا التقينا".

وأضاف النجم الكبير: "الزواج استمر 45 سنة لحد ما رحلت، لكن أنا ما زلت عايش بنفس الروح. هي سابت لي أعظم حاجة، أولادي وأحفادي اللي بفتخر بيهم، وكمان تاريخي الفني اللي كانت مؤمنة بيه من أول يوم وأنا لسه معيد في المعهد".

وأشار محمد صبحي إلى أن زوجته الراحلة نيفين رامز كانت سندًا كبيرًا في مشواره الفني، وكانت دائمًا ترى أن أي غلطة منه تمس مسيرة الأسرة كلها، مشددًا على أن هذا الإيمان الراسخ كان السبب الرئيسي في استمرار زواجهما لعقود طويلة.