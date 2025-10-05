قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد صرف معاشات نوفمبر بعد الزيادة الأخيرة
تعرف علي موعد عودة فريق الأهلي للتدريبات
تفاصيل مبالغ تأمين الترشح وإجراءات خوض انتخابات مجلس النواب 2025
حماية المستهلك: تلقينا 20,390 شكوى و99 بلاغًا بشأن التلاعب في الأسعار خلال سبتمبر
الفصائل الفلسطينية: بدأنا جمع جثث المختطفين.. وأبلغنا واشنطن بموافقتنا على تسليم الأسلحة
استمرار عمليات العد والفرز في أكبر لجان الاقتراع بسوريا
جيش الاحتلال: اعترضنا طائرة مسيرة أطلقت من اليمن في إيلات
المخدرات.. محمد صبحي:هناك مؤامرة تستهدف تدمير ثلاثة أو أربعة أجيال من الشباب
الزمالك مهدد بإيقاف جديد للقيد خلال 20 يوما بسبب مستحقات جوميز وجروس
إعلام عبري: انطلاق صفارات الإنذار في إيلات تحذر من احتمال دخول مسيرات
محمد صلاح يصل القاهرة لقيادة الفراعنة نحو حلم المونديال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

لازم نحافظ على الأسرة.. سرّ استمرار زواج محمد صبحي 45 عامًا

محمد صبحي
محمد صبحي
محمد البدوي

كشف الفنان الكبير محمد صبحي، سر استمرار قصة حبه وزواجه من زوجته الراحلة نيفين رامز لأكثر من 45 عامًا، موضحًا أنهما اتفقا منذ بداية ارتباطهما على أن تكون حياتهما قائمة على شعار "أسرة لا تُهدم".

الحفاظ على الأسرة

وقال محمد صبحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" على قناة صدى البلد: "من أول يوم اتفقنا إن أيًا كانت الأحداث أو التصرفات الشيطانية لازم نحافظ على الأسرة، خصوصًا عشان الأبناء اللي ما لهمش ذنب في إننا التقينا".

وأضاف النجم الكبير: "الزواج استمر 45 سنة لحد ما رحلت، لكن أنا ما زلت عايش بنفس الروح. هي سابت لي أعظم حاجة، أولادي وأحفادي اللي بفتخر بيهم، وكمان تاريخي الفني اللي كانت مؤمنة بيه من أول يوم وأنا لسه معيد في المعهد".

وأشار محمد صبحي إلى أن زوجته الراحلة نيفين رامز كانت سندًا كبيرًا في مشواره الفني، وكانت دائمًا ترى أن أي غلطة منه تمس مسيرة الأسرة كلها، مشددًا على أن هذا الإيمان الراسخ كان السبب الرئيسي في استمرار زواجهما لعقود طويلة.

محمد صبحي نيفين رامز الفنان محمد صبحي الفنانة نيفين رامز

