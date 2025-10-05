قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بريكس: البرازيل تطلق منصة رقمية لتعزيز المشاركة العالمية بمؤتمر المناخ COP30
كيفية استخراج اشتراك مترو الأنفاق للطلبة.. الأوراق والرسوم المطلوبة
تزوج فنانة وحارس للزمالك بالصدفة.. معلومات لا تعرفها عن الراحل سمير محمد علي
رئيس وزراء اليونان: مستعدون لدعم الجهود الدبلوماسية من أجل السلام في غزة
القاهرة تعوّل على اجتماع الإثنين لتنفيذ خطة ترامب وإنهاء الحرب في غزة
يضم مبدعين ومشاركة النساء تجاوزت الـ 60% .. تفاصيل «معرض تراثنا»
مركز الأزهر للفتوى يحتفي باليوم العالمي للمعلم: ركيزة العلم ووريث الأنبياء
هنري حمرا .. حاخام يهودي سوري عائد من نيويورك يترشح لبرلمان ما بعد الأسد
مقتل 11 شخصا على الأقل جراء انهيارات أرضية في نيبال
تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية
الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر المجيد
رياضة

تزوج فنانة وحارس للزمالك بالصدفة.. معلومات لا تعرفها عن الراحل سمير محمد علي

سمير محمد علي
سمير محمد علي
يسري غازي

كشف شريف منير حسن مدير العلاقات العامة السابق في نادي الزمالك عن وفاة سمير محمد علي حارس القلعة البيضاء الأسبق.

وقال شريف منير حسن عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: 
توفى الى رحمة الله الرمز الكبير كابتن سمير محمد على ...الله يرحمك و يغفر لك يا حبيبى.

وتوفي سمير محمد علي حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن عمر ناهز 74 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ويُعد الراحل سمير محمد علي من أبرز حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية خلال فترة السبعينيات، حيث تألق بقميص الزمالك وقدم مستويات مميزة وضعته ضمن نخبة حراس جيله.

كما شارك مع المنتخب الوطني في العديد من البطولات القارية والدولية، وترك بصمة واضحة في مسيرته الدولية.

لم تقتصر مسيرة سمير محمد علي على الملاعب فقط، بل واصل عطاؤه في مجال التدريب بعد اعتزاله، حيث عمل مدربًا لحراس المرمى في عدة أندية، بالإضافة إلى دوره الإعلامي كمحلل فني في عدد من البرامج الرياضية، والذي نال خلاله احترام الجماهير والخبراء بفضل خبرته ورؤيته التحليلية العميقة.


سمير محمد على، حارس مرمى فريق الزمالك فى عصره الذهبى، وشارك مع الفريق فى المواجهة الودية أمام وستهام الإنجليزى، والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بخماسية مقابل هدف واحد عام 1966.

وعلى الرغم من أن الحارس كان فى البداية لاعباً لكرة السلة، إلا أنه برع فى حراسة عرين القلعة البيضاء، ونجح فى أن يكون حصيلة الأهداف التى هزت شباكه خلال 5 مواسم 11 هدفاً فقط.


وكان سمير محمد على لاعباً فى أهلى الخرطوم وانتقل إلى الزمالك عن طريق أحد أصدقائه، الذى كان يعمل وكيلا للاعبين، وبدأ سمير مع الزمالك كجناح أيسر، إلا أن الصدفة قادته لحراسة عرين الفريق بعد غياب الحارس.

سمير محمد علي، حارس مرمى فريق نادي الزمالك في الستينيات، وتعرف على الفنانة ليلى جمال في الكويت عام 1971.

وبعد فترة تعارف أعلن الثنائي خطبتهما ثم تم الزواج، وأثمرت العلاقة عن 3 أبناء هم هنادي وهبة ومحمد.
 

