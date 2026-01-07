قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رافينها: صنعنا الفوز بأيدينا وجاهزون لأي منافس في نهائي السوبر الإسباني
هند الضاوي: ترامب أتلف الديمقراطية الأمريكية.. وخطف مادورو عنوان لفوضى السياسة
التعادل السلبي يحسم لقاء كريستال بالاس وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي
بـ 10 لاعبين فقط.. تشيلسي يخسر بثنائية من فولهام في الدوري الإنجليزي
أصوله فلسطينية.. الرئيس الهندوراسي المنتخب يزور إسرائيل قبل تنصيبه الرسمي
مانشستر سيتي يتعادل مع برايتون 1-1 في الدوري الإنجليزي
العربي الأوروبي للدراسات: تفكيك حلف الناتو ليس في صالح أمريكا أو الأوروبيين
فريق سعودي طلب إعارته مجانا.. لماذا فشل رحيل مصطفى شوبير عن الأهلي؟
كان ابني وصاحبي| والد ضحية غدر صديقه يروي لـ صدي البلد الساعات الأخيرة قبل خروجه في ليلة لم يعد بعدها
رحيل المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل
رمضان 2026| عمر محمد رياض ينضم لمسلسل رأس الأفعى مع أمير كرارة
التعليم المتنوع والسوشيال ميديا.. كيف صنعت الاختلافات الثقافية صداما داخل المجتمع؟
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

التعادل السلبي يحسم لقاء كريستال بالاس وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

حسام الحارتي

سقط فريق أستون فيلا في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه كريستال بالاس، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعبسيلهرست، ضمن مواجهات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذه النتيجة تقاسم الفريقان التقاط ليتواجد أستون فيلا في المركز الثالث برصيد 43 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة بينما  يتواجد كريستال بالاس في المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة هو الأخر

وخاض كريستال بالاس، اللقاء، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دين هندرسون

الدفاع: جايدي كانفوت - مكسانس لاكروا - مارك جيهي

الوسط: جاستن ديفيني - أدم وارتون - ويل هيوز - تايريك ميتشيل - برينان جونسون - يريمي بينو

الهجوم: جان فيليب ماتيتا

بينما خاض أستون فيلا، اللقاء، بالتشكيل التالي:

حرسة المرمي: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: ماتي كاش - إزري كونسا - فيكتور ليندلوف - لوكاس دين

الوسط: بوبكر كامارا - يوري تيليمانس - جون مكجين - مورجان روجرز - جادون سانشو

الهجوم: أولي واتكينز

