التعادل السلبي يحسم لقاء كريستال بالاس وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

سقط فريق أستون فيلا في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه كريستال بالاس، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعبسيلهرست، ضمن مواجهات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذه النتيجة تقاسم الفريقان التقاط ليتواجد أستون فيلا في المركز الثالث برصيد 43 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة هو الأخر

وخاض كريستال بالاس، اللقاء، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دين هندرسون

الدفاع: جايدي كانفوت - مكسانس لاكروا - مارك جيهي

الوسط: جاستن ديفيني - أدم وارتون - ويل هيوز - تايريك ميتشيل - برينان جونسون - يريمي بينو

الهجوم: جان فيليب ماتيتا

بينما خاض أستون فيلا، اللقاء، بالتشكيل التالي:

حرسة المرمي: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: ماتي كاش - إزري كونسا - فيكتور ليندلوف - لوكاس دين

الوسط: بوبكر كامارا - يوري تيليمانس - جون مكجين - مورجان روجرز - جادون سانشو

الهجوم: أولي واتكينز