أخبار العالم

أصوله فلسطينية.. الرئيس الهندوراسي المنتخب يزور إسرائيل قبل تنصيبه الرسمي

نصري “تيتو” عصفورة
نصري “تيتو” عصفورة
القسم الخارجي

أفادت مصادر إسرائيلية رسمية، بأن الرئيس المنتخب لجمهورية هندوراس، “نصري تيتو عصفورة”، سيقوم بزيارة رسمية إلى إسرائيل يوم 17 يناير الجاري، وذلك قبل أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد في 27 من الشهر ذاته.

وبحسب المصادر، من المقرر أن يلتقي “عصفورة”، خلال الزيارة، كبار المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس إسحاق هرتسوج، ووزير الخارجية جدعون ساعر؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.

كما يتوقع أن تشمل الزيارة جولة في عدد من المواقع الرمزية، من بينها الحائط الغربي في القدس، إلى جانب زيارة متحف “ياد فاشيم” التذكاري للمحرقة.

وتأتي هذه الزيارة بعد فوز عصفورة في الانتخابات الرئاسية الهندوراسية أواخر العام الماضي، في خطوة ينظر إليها على أنها مؤشر على توجه الإدارة الجديدة نحو إعادة الدفء للعلاقات مع إسرائيل، بعد سنوات من الفتور خلال حكم الحكومة اليسارية السابقة.

وكان عصفورة قد لفت الأنظار عقب إعلان فوزه مباشرة بزيارته منزل السفير الإسرائيلي في تيغوسيغالبا، في بادرة وصفت حينها بالرمزية وغير المسبوقة في الحياة السياسية الهندوراسية.

ويُعد نصري عصفورة سياسيا ورجل أعمال بارزًا من أصول فلسطينية، وُلد عام 1958 في العاصمة تيجوسيجالبا.

بدأ مسيرته السياسية مطلع تسعينيات القرن الماضي، حيث شغل عدة مناصب عامة، من بينها عضوية الكونجرس الوطني، إضافة إلى توليه منصب عمدة المقاطعة المركزية لمدة ثماني سنوات.

ويرى مراقبون أن فوز عصفورة يأتي في سياق تحولات سياسية أوسع تشهدها أمريكا اللاتينية، مع صعود قوى يمينية ومحافظة في عدد من دول المنطقة، الأمر الذي قد ينعكس على طبيعة علاقاتها الخارجية، بما في ذلك العلاقات مع إسرائيل.

جمهورية هندوراس إسرائيل نصري "تيتو" عصفورة بنيامين نتنياهو هندوراس وإسرائيل

