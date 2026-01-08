قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدعوى عدم خدمة مصالح أمريكا.. ترامب يأمر بالانسحاب من 66 منظمة دولية
وزير الطاقة الأمريكي: جميع عائدات فنزويلا النفطية تخضع لسيطرة الولايات المتحدة
استعد لـ رمضان من الآن.. 4 عبادات أجرها مثل ثواب قيام الليل داوم عليها
الرقابة المالية: 140 مليار جنيه تمويلات لنشاط التأجير التمويلي في 10 أشهر
سوق المستعمل.. سعر ومواصفات جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014 ‏
اشتباكات في مينيابوليس بعد حادث إطلاق نار مرتبط بوكالة الهجرة الأمريكية
باتريس لومومبا .. مشجع الكونغو يجسد رمز الحرية في مدرجات إفريقيا
80 غرزة في وجهها.. سيدة تكشف تفاصيل تعدي زوجها المدمن عليها
ترامب يقترح رفع ميزانية الدفاع إلى 1.5 تريليون دولار في 2027
نائب ترامب: يمكن لفنزويلا بيع النفط إذا كان يخدم الولايات المتحدة فقط
مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق
محمد بركات: منتخب مصر حقق المطلوب أمام بنين والتأهل كان مستحقًا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

برينتفورد يهزم سندرلاند بثلاثية نظيفة ويعزز موقعه في صراع المراكز الأوروبية

سندرلاند
سندرلاند
حمزة شعيب

حقق برينتفورد فوزًا مهمًا على ضيفه سندرلاند بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب جيتيش كوميونيتي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيطر أصحاب الأرض على مجريات اللقاء منذ البداية، ونجح البرازيلي تياجو في افتتاح التسجيل لبرينتفورد في الدقيقة 30 بعد تمريرة متقنة من فيتالي يانلت، ليمنح فريقه الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول. وكاد كيني لويس بوتير أن يضاعف النتيجة قبل نهاية الشوط، لكن تسديدته ارتطمت بالقائم لتنتهي الجولة الأولى بتقدم برينتفورد بهدف وحيد.

مع انطلاق الشوط الثاني، حاول سندرلاند تعديل النتيجة، لكنه فشل في استغلال ركلة جزاء تصدى لها إنزو لي في الدقيقة 60، لتتراجع آمال الضيوف في العودة بالمباراة. واستغل برينتفورد هذه الفرصة، حيث سجل تياجو الهدف الثاني في الدقيقة 65 بعد صناعة رائعة من كيفن شادي، قبل أن يضيف بهور يارموليوك الهدف الثالث في الدقيقة 73 من تمريرة ناثان كولينز، ليحسم اللقاء لصالح أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.

وشهدت المباراة محاولات متعددة للاعبي برينتفورد لتسجيل أهداف إضافية، إلا أن القائم وقف حائلًا أمام تسديدات كيفن شادي وميكيل دامسجارد، وكذلك ريس نيلسون، ليمنع زيادة الغلة التهديفية للفريق.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد برينتفورد إلى 33 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، معززًا فرصه في المنافسة على المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية، بينما تجمد رصيد سندرلاند عند 30 نقطة ليحتل المركز التاسع، ليزداد الضغط على الفريق في صراع البقاء والمراكز المتقدمة.

برينتفورد سندرلاند الدوري الإنجليزي

