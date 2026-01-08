برينتفورد يهزم سندرلاند بثلاثية نظيفة ويعزز موقعه في صراع المراكز الأوروبية

حقق برينتفورد فوزًا مهمًا على ضيفه سندرلاند بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب جيتيش كوميونيتي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيطر أصحاب الأرض على مجريات اللقاء منذ البداية، ونجح البرازيلي تياجو في افتتاح التسجيل لبرينتفورد في الدقيقة 30 بعد تمريرة متقنة من فيتالي يانلت، ليمنح فريقه الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول. وكاد كيني لويس بوتير أن يضاعف النتيجة قبل نهاية الشوط، لكن تسديدته ارتطمت بالقائم لتنتهي الجولة الأولى بتقدم برينتفورد بهدف وحيد.

مع انطلاق الشوط الثاني، حاول سندرلاند تعديل النتيجة، لكنه فشل في استغلال ركلة جزاء تصدى لها إنزو لي في الدقيقة 60، لتتراجع آمال الضيوف في العودة بالمباراة. واستغل برينتفورد هذه الفرصة، حيث سجل تياجو الهدف الثاني في الدقيقة 65 بعد صناعة رائعة من كيفن شادي، قبل أن يضيف بهور يارموليوك الهدف الثالث في الدقيقة 73 من تمريرة ناثان كولينز، ليحسم اللقاء لصالح أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.

وشهدت المباراة محاولات متعددة للاعبي برينتفورد لتسجيل أهداف إضافية، إلا أن القائم وقف حائلًا أمام تسديدات كيفن شادي وميكيل دامسجارد، وكذلك ريس نيلسون، ليمنع زيادة الغلة التهديفية للفريق.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد برينتفورد إلى 33 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، معززًا فرصه في المنافسة على المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية، بينما تجمد رصيد سندرلاند عند 30 نقطة ليحتل المركز التاسع، ليزداد الضغط على الفريق في صراع البقاء والمراكز المتقدمة.