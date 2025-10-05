عمر كمال يكشف عن مفاجأة فنية مع رامي جمال في ألبومه الجديد

كشف الفنان عمر كمال عن تعاون جديد يجمعه بالمطرب والملحن رامي جمال، في أغنية من ألحان الأخير، من المقرر طرحها يوم 1 نوفمبر المقبل، ضمن ألبوم عمر كمال الجديد.

ونشر عمر كمال صورة تجمعه برامي جمال عبر حسابه على إنستجرام، وعلّق عليها قائلًا: "مع حبيبي وأخويا الكبير الفنان رامي جمال، مبسوط جدًا إني هغني من ألحانه في ألبومي، معادنا 1 نوفمبر بإذن الله".

وكان عمر كمال قد أحيا حفلًا غنائيًا يوم 9 أغسطس الماضي في دبي، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

وقدّم عمر كمال خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي تنال إعجاب جمهوره في دبي، حيث غنى عددًا من أعماله القديمة والجديدة.