محمد صبحي يعتذر عن حضور تكريمه في "ملتقى أولادنا" لتعرضه لوعكة صحية

رصدت عدسة صدى البلد فيديو للفنان محمد صبحي في ملتقي أولادنا حيث اعتذر عن حضور تكريمه في ملتقى أولادنا بسبب تعرضه لوعكة صحية.

حرص الفنان محمد صبحي علي إرسال فيديو و تم عرضه في ملتقي أولادنا.

قال محمد صبحي خلال الفيديو كان نفسي أكون معكم بس عندي وعكة صحية و بشكركم علي التكريم.

مؤسسة أولادنا لفنون ذوي الهمم

يذكر أن مؤسسة "أولادنا" لفنون ذوي الهمم، برئاسة سهير عبد القادر، أعلنت تفاصيل الدورة التاسعة من الملتقى الدولي لفنون ذوي الهمم، التي تحمل شعار "لونها بالفرحة"، والتي تقام في الفترة من 18 إلى 25 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.