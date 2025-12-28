رئيس وزراء الصومال: نشيد بدعم مصر لنا ونتنياهو يريد بناء قواعد عسكرية

ثمن حمزة عبدي، رئيس وزراء الصومال، دور مصر والدول العربية والإفريقية الداعم للصومال ورفض اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال.

وأضاف حمزة عبدي رئيس وزراء الصومال، في مداخلة مصورة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن خطة نتنياهو بما يسمى أرض الصومال فشلت.

وأشار إلى أن ردود الفعل التي بدأت من الجامعة العربية والدول العربية مثل مصر والسعودية وتركيا ودول الخليج ودول أفريقيا ومنظمة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، كلهم أصدروا بيانات للتنديد بهذه الخطوة غير القانونية، ونحن نعول على هذا الدعم الكبير الإقليمي والعالمي.

وأكد أن نتنياهو يريد بناء قواعد عسكرية مستغلا الظروف الدولية، وعلى مجلس الأمن فرض القانون الدولي وإدانة قرار نتنياهو.