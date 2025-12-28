قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التموين: لم نحدد موعد تطبيق الدعم النقدي ونتوسع في منظومة الكارت الموحد
بطاقات ومبالغ مالية.. القبض على أحد أنصار مرشح بسوهاج
مضاعفة الخصومات.. صدى البلد يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد توديع كأس مصر
القبض على 4 أشخاص يدفعون رشاوى مالية للناخبين بسوهاج
مشاجرة بالعصى بين أنصار مرشحين لمجلس النواب بسوهاج
وزير الخارجية: إسرائيل تنتهك قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة
أول تعليق من حمو بيكا بعد خروجه من الحبس.. تفاصيل
سيطرة كاملة لباريس سان جيرمان.. قائمة الفائزين بجوائز جلوب سوكر
وزير الخارجية: استطعنا بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي التعامل مع جميع التحديات
سحب منخفضة تتكاثر وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المحافظات| الطقس
رئيس وزراء الصومال: نشيد بدعم مصر لنا ونتنياهو يريد بناء قواعد عسكرية
سائقو الدليفري اتلسوعوا| شرر متطاير من لوحة إعلانات يثير الجدل.. وشاهد عيان: عشان يافطة نولع في الناس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائبة: الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال انتهاك صارخ للقانون الدولي

النائبة هناء أنيس رزق الله
النائبة هناء أنيس رزق الله
حسن رضوان

أدانت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب وعضو لجنة العلاقات الخارجية، الخطوة التي أقدمت عليها إسرائيل بالاعتراف بما يسمى إقليم «أرض الصومال» داخل جمهورية الصومال الفيدرالية، مؤكدة أن هذا التحرك يمثل انتهاكًا واضحًا وصريحًا لقواعد القانون الدولي، ومحاولة مكشوفة للمساس بوحدة الدول وسيادتها الوطنية.

وشددت النائبة هناء أنيس رزق الله، خلال بيان لها، على أن هذا الاعتراف الأحادي يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وكافة المواثيق الدولية التي تحظر المساس بالحدود المعترف بها دوليًا، معتبرة أن مثل هذه السياسات من شأنها فتح الباب أمام الفوضى وتقويض أسس الاستقرار في منطقة تعاني بالفعل من هشاشة الأوضاع السياسية والأمنية.

انتهاك للقانون الدولي وتهديد للاستقرار الإقليمي

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية أن الرفض الدولي الواسع لهذا الاعتراف يعكس موقفًا دوليًا مسؤولًا يرفض شرعنة الكيانات الانفصالية، ويؤكد الالتزام بالحفاظ على وحدة الدول، مشيرة إلى أن هذا التوافق الدولي يمثل عنصرًا أساسيًا في حماية أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي.

وأضافت أن دعم أي محاولات انفصالية لا يؤدي سوى إلى تعقيد المشهد الإقليمي، وزيادة حدة التوترات والصراعات، مؤكدة أن مثل هذه التحركات تؤثر سلبًا على فرص التنمية المستدامة، وتعطل مسارات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.

وحدة الصومال مسؤولية دولية وأخلاقية

وأكدت النائبة هناء أنيس رزق الله أن الحفاظ على وحدة الصومال وسلامة أراضيه لا يمثل خيارًا سياسيًا فحسب، بل هو واجب أخلاقي ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي، داعية إلى دعم مؤسسات الدولة الصومالية وتمكينها من بسط سيادتها وتحقيق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار.

وأشارت إلى أن أي محاولات لفرض واقع جديد بالقوة أو عبر اعترافات أحادية لن تسهم إلا في تعميق الأزمات، مشددة على ضرورة احترام الإرادة الوطنية للشعوب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تحت أي ذريعة.

الموقف المصري ثابت وداعم للشرعية الدولية

وأبرزت النائبة أن الموقف المصري الرافض لهذا الاعتراف يأتي اتساقًا مع السياسة الخارجية المصرية القائمة على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وحرصها الدائم على استقرار منطقة القرن الإفريقي باعتبارها منطقة ذات أهمية استراتيجية للأمن القومي العربي والإفريقي.

واختتمت النائبة هناء أنيس رزق الله تصريحاتها بالتأكيد على أن مصر ستواصل دعمها لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى حفظ الأمن الإقليمي، وستعمل على تعزيز التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لمنع أي محاولات من شأنها الإضرار بسيادة الدول أو تهديد استقرار المنطقة.

الصومال النائبة هناء أنيس رزق الله مجلس النواب العلاقات الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

كاس الامم

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

البنك المركزي

الخميس المقبل.. إجازة رسمية في البنوك بأمر المركزي..تفاصيل

اجازة البنوك 2026

3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026

دقدق

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق .. ما لا تعرفه عن سرطان المخ

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد

مصانع الحديد والصلب- صورة تعبيرية

25 مليون جنيه مبيعات شركة الحديد والصلب للمناجم في نوفمبر الماضي

بنك مصر

بنك مصر يعلن اجتماع لجنة الألكو غدا لحسم سعر الفائدة

بالصور

كيف توقف سيلان الأنف بسهولة

كيف توقف سيلان الإنف بسهولة
كيف توقف سيلان الإنف بسهولة
كيف توقف سيلان الإنف بسهولة

إسلام جمال وأيمن وتار في العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

فيلم إن غاب القط
فيلم إن غاب القط
فيلم إن غاب القط

طريقة عمل حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ

فيديو

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الاغتراب المعرفي في العصر الرقمي

المزيد