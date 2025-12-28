مشاجرة بالعصى بين أنصار مرشحين لمجلس النواب بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عائلتين بدائرة قسم شرطة دار السلام بسوهاج .

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين بعض من أنصار إثنين من المرشحين بإنتخابات مجلس النواب بالقرب من إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة دار السلام بسوهاج تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب بإستخدام عصى خشبية والتراشق بالحجارة .



أمكن تحديد وضبط 10 أشخاص من طرفى المشاجرة، وبحوزتهم العصى المستخدمة فى التعدى ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

