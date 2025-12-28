تعرف على مسابقة الاستدامة البيئية بالكوبري التاريخى في دمياط

تفقد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، مسابقة الاستدامة البيئية والتى تأتى تزامنًا مع انطلاق أسبوع الاستدامة بدمياط Damietta sustainability week، غدًا وحتى مطلع يناير 2026 .

جاء ذلك بحضور سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ، حيث تُقام المسابقة بالشراكة بين المجتمع المدني والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وإدارة البيئة ، من خلال فكرة تقدمت بها مواطنة بتطبيق الاستدامة الذى أطلقته المحافظة مؤخرًا لتلقى أفكار المواطنين وأعمالهم الداعمة للبيئة.

وتتضمن المسابقة مشروع لغرفة الهروب Green Escape Room ، و الذى يُعد الأول من نوعه بمحافظة دمياط تعزيز الوعى لدى الأطفال والنشء بأهمية الحفاظ على البيئة والممارسات الصحيحة ، من خلال عدد من الألعاب والمسابقات التى تُسهم فى تعزيز هذه الأفكار وتُشجع الابتكار واهتمام الأطفال بهذا المجال.

وعلى هذا الصعيد، أشاد " المحافظ " بالمشاركة الفعالة للمجتمع المدنى والأطفال بأسبوع الاستدامة والذى يعكس مدى الوعى بأهمية الحفاظ على البيئة ودعم رؤى التنمية المستدامة بما يتواكب مع رؤية مصر ٢٠٣٠.