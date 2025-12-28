قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: زعيما روسيا وأوكرانيا يرغبان في التوصل لاتفاق
ترامب: أمريكا تحل محل الأمم المتحدة في جهود حفظ السلام
من له الأولوية في الحصول على وحدات سكنية بشأن الإيجار القديم.. القانون يرد
حرّض على القتل وحرق الأقسام.. حملة بلاغات في بريطانيا ضد علاء عبدالفتاح
سعر سبيكة ذهب BTC اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 في سوق الصاغة
أحمد موسى: بلاغات ضد علاء عبد الفتاح في شرطة الإرهاب البريطانية.. وفضيحة دعم «بي بي سي» تتكشف
الجزائر يتقدم على بوركينا فاسو في الشوط الأول بكأس أمم إفريقيا
أسعار الذهب اليوم الأحد .. عيار 21 وصل كام؟
ترتيب المجموعة الخامسة بعد فوز السودان فى كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى عن علاء عبدالفتاح: كيف يمكن اعتبار التحريض على القـ.تل حرية رأي
أطلس الصراعات العالمي 2025.. حصاد عام من الاضطرابات والتحولات الجذرية
سلة الزمالك تتأهل لربع نهائى كأس مصر على حساب طلائع الجيش
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

كيف توقف سيلان الأنف بسهولة

رنا عصمت

يُعد سيلان الأنف من أكثر أعراض نزلات البرد إزعاجًا، وغالبًا ما يعتمد كثيرون على الأدوية لتخفيفه مؤقتًا، لكن خبراء التغذية يؤكدون أن النظام الغذائي يلعب دورًا محوريًا في السيطرة على الاحتقان وإنتاج المخاط.


 

 

إيقاف وعلاج سيلان الأنف كما يلي :-

· تنظيف الأنف بلطف ونعومة.

· تجنب تناول أقراص دوائية مسببة للحساسية.

· تجنب الدخان والمهيجات الشائعة.

· تجنب التغيير المفاجئ للرطوبة.

· استخدام بخاخات الأنف.

علاج سيلان الانف بالطعام..

 

1 تناول الثوم..

 يعتبر الثوم من المواد الغذائية الغنية بمضادات للفيروسات والميكروبات، كما ثبتت فاعلية الثوم ضد الرشح والبرد، بالإضافة إلى قدرتها على تعزيز عمل الجهاز المناعي، كما ينصح بخلط الثوم مع القليل من القرفة، وتركها لمدة خمس عشرة دقيقة، ثمّ تناوله، أو خلط الثوم مع العسل أو زيت الزيتون.

2 تناول فيتامين ج ..

يفضل تناول كميات كبيرة من فيتامين ج والكثير من السوائل، حيث تساهم السوائل في تخفيف سيلان الأنف والرشح بشكل سريع، كما يمكن شرب عصير البرتقال كونه يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين ج، ويفضل تناول فواكه غنية بالفيتامينات مثل: الفراولة والكيوي والخضار الورقية.

3 التبخير ..

ينصح باتباع علاج التبخير للتخلص من سيلان الأنف، كونه يساهم في التخلص من انسداد الأنف، ويهدئ الأنسجة المهيّجة الموجودة في الشعب الهوائية، بالإضافة إلى قدرته على تخفيف سماكة المخاط، ويمكن اتباع هذه الطريقة من خلال تعريض الوجه والأنف لوعاء من الماء الساخن، الذي يخرج منه البخار.

4المشروبات الساخنة..

 يفضل تناول المشروبات الساخنة مثل: الشاي والحساء، حيث تساعد هذه المشروبات على تخفيف سيلان الأنف والعطس، وتساهم السوائل في تخفيف المخاط الأنفي وتعزيز عملية التنفس.

5 تناول العسل..

 يفضل تناول العسل الخام كونه يساهم في تعزيز المناعة الطبيعية للجسم، ولأنه غني بمضادات للأكسدة تعمل على علاج التهاب الحلق، كما يمكن تناول ملعقة من العسل الخام، أو مزجه مع كوب من الماء الدافئ أو الشاي.

6 الماء والملح..

 يمكن تنظيف الأنف باستخدام قطرات من الماء المالح المحلول أو الرش، والذي يساعد على تخفيف المخاط السميك وإزالته من الأنف وبالتالي تخفيف العطاس، كما يمكن استخدام قطرات الأنف الجاهزة أو تحضير محلول من الماء والملح منزلياً.

