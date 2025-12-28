محتاجة دعم| ابنة السيناريست هناء عطية تكشف تطورات حالتها الصحية.. خاص

كشفت المخرجة جميلة ويفى تطورات الحالة الصحية لوالدتها السيناريست هناء عطية بعد تعرضها لأزمة صحية منذ فترة.

وقالت جميلة فى تصريح خاص لموقع “صدى البلد”: أن الحالة الصحية لوالدتها شهدت تدهورًا كبيرًا خلال الساعات القليلة الماضية دون معرفة السبب الحقيقي وراء ذلك .

وأضافت جميلة ويفى: أن والدتها وصلت لمرحلة حرجة وحاليًا تنقل صفائح دم لأن نسبة الأنيميا فى الدم وصلت 5 بالمئة فقط ، مما أثر على الوعى والتنفس بشكل كبير ومن المقرر أن تضع على أجهزة التنفس الصناعى.

واستكملت جميلة: أن نقابة المهن السينمائية لا تهتم بالحالة الصحية لوالدتها وأنهم فقط ساهموا بجزء مادي فى بداية الأمر ولكن حاليًا تم منع اى مساعدات حتى المادية ، معلقة: “دلوقتى النقابة مبقتش بتحاول تساعد والدتى والمستشفى لما عرفت دا بقوا يأخروا مواعيد الدوا عليها لحد ما انا ادفع الفلوس وانا مشكلتى فى الفلوس بس عايزين توصية او أى إهتمام لوالدتى فى أخر أيامها”.

ووجهت جميلة ويفى رسالة شكر لنقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكى على دعمه وإهتمامه بحالة والدتها رغم ان الأمر ليس فى يده ، معلقة: “دكتور أشرف زكى إنسان ومحترم رغم ان والدتى مش تبع نقابة المهن التمثيلية بس هو بيهتم جدًا وبيرد علينا فى أى وقت”.