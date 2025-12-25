جالها تسمم ومحتاجة عزل .. ابنة هناء عطية تكشف تطورات حالة والدتها الصحية | خاص

كشفت المخرجة جميلة ويفى تطورات حالة والدتها السيناريست هناء عطية الصحية بعد تعرضها لأزمة صحية .

وقالت جميلة ويفى فى تصريح خاص لموقع “صدى البلد” ، ان والدتها تعرضت لتسمم نتيجة اخذ جرعه زيادة من دواء مما أدى لتدهور حالتها وتستدعى نقلها الى وحدة عزل ، مؤكدة ان والدتها تتمتع بوعى جيد حتى الآن.

واضافت جميلة ، انها الآن تبحث عن مكان به وحدة عزل لتنقل والدتها.

ووجهت جميلة ويفى رسالة شكر لنقيب المهن التمثيلية الفنان اشرف زكى عن دعمه ومساعدتها فى البحث عن وحدة عزل .

الحالة الصحية لهناء عطية

وكانت أطلقت المخرجة جميلة ويفي، ابنة السيناريست هناء عطية، نداء استغاثة بعد تدهور الحالة الصحية لوالدتها، على خلفية تعرضها لما وصفته باعتداء داخل أحد المستشفيات، حيث تتلقى العلاج.

وقالت جميلة ويفي، إن والدتها تعرضت للضرب من قبل بعض أفراد التمريض داخل المستشفى، ما أسفر عن إصابتها بكدمات واضحة في أنحاء متفرقة من جسدها.

وأضافت: "الممرضون ضربوا أمي، وجسمها كله أصبح أزرق، وعندما حاولت تصوير آثار الاعتداء، قامت إحدى الممرضات بالاعتداء عليّ".