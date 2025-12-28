سائقو الدليفري اتلسوعوا| شرر متطاير من لوحة إعلانات يثير الجدل.. وشاهد عيان: عشان يافطة نولع في الناس

أثارت مشاهد متداولة لشرر متطاير نتيجة أعمال لحام في لوحة إعلانات أعلى كوبري المطار في مصر الجديدة، حالة من الجدل بعدما تسبب هذا المشهد في حالة من الرعب لدى السائقين المارين في الطريق السريع.

وسادت حالة من الرعب بين قائدي السيارات خوفا من اشتعال السيارات نتيجة الشرر المتطاير، في الوقت الذي عكف عمال الإعلانات على أعمال اللحام غير مبالين بحياة المواطنين أسفل الكوبري.

شاهد عيان يكشف تفاصيل الواقعة

أحد شهود العيان ويدعى محمد عثمان كشف تفاصيل ما حدث وقال: “من يومين مخلص شغل ومروح اتفاجئت بالمنظر ده تحت كوبري المطار!”.

وأضاف إنه ظل محتارا لفترة، قائلا: “طب أدوس فرامل وأقف؟ الطريق ده سريع اللي جاي كله بيجري! ولو عديت سقف العربية قماش لو مولعناش اعتبره اتخرم! طب اكبس بنزين واجري؟ ما تحت الكوبري رادار وأنا بحترم القوانين! طيب اومال اعمل ايه!”.

شاهد: “سائقو الديليفري اتلسوعوا”.. وعشان يافطة نولع في الناس

واستطرد: “كل اللي بكلمك فيه ده محتاج تاخد فيه قرار في أقل من 30 ثانية! و في الأخر سلمتها ل الله وغمضت عيني ودخلت! وأنا شايف بتوع موتسيكلات الديليفري يا حرام بيتلسوعوا!”.

واختتم: “حد يكلمنا كده ويفهمنا ايه ده؟ مين قال إنك علشان تركب يافطه إعلانية تولع في الناس! الواحد لف العالم مشافش اللي بنشوفه ده صراحه ! مبحبش أذي حد بس بجد الناس دي لازم تتحاسب”.

حريق بجوار محطة رمسيس

وكانت شهدت منطقة محطة رمسيس حريقا داخل أحد الاكشاك دون وقوع إصابات انتقلت قوات الحماية المدنية وتم الدفع بسيارات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق

وتلقت غرفة الحماية المدنية بلاغ باندلاع حريق بأحد الاكشاك بجوار محطة قطارات رمسيس وتبين ارتفاع السنة اللهب وتصاعد الادخنة وتم الدفع بسيارات الدفاع المدني للسيطرة على النيران قبل ان تمتد لباقي المحال التجارية حرر محضر بالواقعة وجاري اخطار النيابة العامة للتحقيق وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة علي النيران واخماد الحريق.