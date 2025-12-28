آسر ياسين وزوجته في العرض الخاص لفيلم إن غاب القط

يقام اليوم العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط" بحضور أبطاله وصناعه بإحدى المولات.

حضر كل من الفنان آسر ياسين وزوجته، ومحمد الشرنوبي ومايان السيد وإسلام جمال وغيرهم.

مع اقتراب انطلاق العام الجديد، يترقّب الجمهور طرح أغنية "قلبك تلاجا"، الأغنية الرسمية لفيلم "إن غاب القط"، والمقرر إصدارها اليوم، لتكشف عن أول ملامح العالم الموسيقي للفيلم.

الأغنية من كلمات منة القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وغناء فارس سكر، وتقدّم مزيجًا من الإحساس والإيقاع، في تمهيد موسيقي لأحد أكثر أفلام الموسم انتظارًا.

ويُعرض فيلم الكوميديا الدرامية المنتظر، من بطولة آسر ياسين وأسماء جلال، في دور العرض المصرية اعتبارًا من 31 ديسمبر، على أن يبدأ عرضه في مختلف أنحاء العالم العربي بدءًا من 8 يناير.

‏‎والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح، فى أولى تجاربها الإخراجية بالأفلام الروائية الطويلة، وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعي مليء بالمواقف الكوميدية، ويشارك في بطولته كل من محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور، وانتصار وعدد آخر من الفنانين.