مرأة ومنوعات

لماذا تزداد آلام الركبة في الشتاء؟ وكيف تخفف منها

الركبة
الركبة
حياة عبد العزيز

مع حلول شهر ديسمبر واشتداد برودة الشتاء، يلاحظ الكثيرون زيادة شكاوى آلام الركبة، خاصة عند الاستيقاظ صباحًا أو مع نهاية اليوم فما سبب هذه الظاهرة الموسمية، وكيف يمكن التعامل معها؟

حسب موقع  Onlymyhealth، أوضح الدكتور أناند شافان، استشاري أول جراحة العظام بمستشفى فورتيس في بنغالورو، أن آلام الركبة في فصل الشتاء أكثر شيوعًا مما يعتقد البعض، خصوصًا بين الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المفاصل، أو يتبعون نمط حياة خامل، أو بسبب التقدم في العمر والتآكل الطبيعي للمفاصل.

لماذا تزداد مشاكل الركبة في الطقس البارد؟

يعتمد الألم على استجابة الجسم لتغير درجات الحرارة. فعندما يصبح الجو باردًا، تنقبض الأنسجة المحيطة بالمفاصل، ما يقلل من مرونتها ويزيد الشعور بالتيبس.

 كما أن انخفاض الضغط الجوي المصاحب للبرد قد يؤدي إلى تمدد الأنسجة قليلاً، مما يهيّج الأعصاب في المفاصل الحساسة مسبّبًا الألم.

ما الذي يعنيه ألم الركبة في الشتاء؟

لا يقتصر الألم على الطقس فقط، بل قد يكون مؤشرًا على مشاكل كامنة مثل التهاب المفاصل المبكر، تآكل الغضروف، أو ضعف العضلات الداعمة. 

ويشير الدكتور شافان إلى أن الطقس البارد يفاقم أعراضًا قد لا تظهر في الظروف المعتادة.

نصائح لتخفيف آلام الركبة في الشتاء

حافظ على دفء الركبتين: ارتدِ أكمام الركبة أو ملابس دافئة، أو استخدم قربة ماء ساخن قبل الخروج.

حافظ على النشاط البدني: تمارين التمدد، التمارين الخفيفة، وتقوية العضلات تساعد في تقليل الألم، حتى لو كانت بسيطة مثل القرفصاء على الكرسي أو رفع الساقين.

حافظ على رطوبة جسمك: شرب الماء ضروري للمفاصل، حتى لو لم تشعر بالعطش في الشتاء.

انتبه لحذائك: الأرضيات الباردة والأسطح غير المستوية قد تزيد من حدة الألم.

بهذه الخطوات البسيطة يمكن تقليل الانزعاج المرتبط بالبرد، والاستمتاع بفصل الشتاء دون معاناة المفاصل.

