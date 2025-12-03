إصابة نجم فريق يوفنتوس بقطع في غضروف الركبة.. تفاصيل

أعلن نادى يوفنتوس، عن إصابة فيدريكو جاتى، نجم الفريق، خلال مشاركته فى لقاء أودينيزى بالدور ثمن النهائى لبطولة كأس إيطاليا.

وقال النادي فى بيان عبر موقعه الرسمى، إن الأشعة التى خضع لها فيدريكو جاتى أثبت إصابته بقطع فى غضروف الركبة.



وأشار البيان إلى أن جاتى سيخضع لعملية جراحية فى الركبة خلال الأيام القليلة المقبلة، دون أن يكشف عن فتره غيابه عن السيدة العجوز.



وقد حقق الترجي التونسي فوزا مهما على يوفنتوس الإيطالي بهدفين دون رد في ثاني أيام بطولة الأهلي الدولية لكرة القدم تحت 16 عامًا، والتي يستضيفها الأهلي على ملاعب فرع مدينة نصر.

سجل هدفا الترجي اسلام العلوي وأكرم الطبوبي.

وتُقام البطولة بتنظيم مشترك بين شركة الأهلي لكرة القدم وشركة «لايف أدفنتشر»، وبمشاركة نخبة من أبرز الأندية والأكاديميات العالمية.