شوبير: كينان يلديز لاعب يوفنتوس يمتاز بالمهارة والقوة الجسمانية

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بـ أداء اللاعب كينان يلديز نجم يوفنتوس في هذا الموسم من الدوري الإيطالي.

وكتب شوبير عبر صفحتة علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"كينان يلديز لاعب يوفنتوس يمتاز بالمهارة والقوة الجسمانية والتسديد بالقدمين بشكل رائع، موهبة مميزة بعمر 20 سنة ومستقبل رائع للكرة التركية".

الترجي يفوز على يوفنتوس بهدفين نظيفين ببطولة الأهلي للناشئين

حقق الترجي التونسي فوزا مهما على يوفنتوس الإيطالي بهدفين دون رد في ثاني أيام بطولة الأهلي الدولية لكرة القدم تحت 16 عامًا، والتي يستضيفها الأهلي على ملاعب فرع مدينة نصر.

سجل هدفا الترجي اسلام العلوي وأكرم الطبوبي.

وتُقام البطولة بتنظيم مشترك بين شركة الأهلي لكرة القدم وشركة «لايف أدفنتشر»، وبمشاركة نخبة من أبرز الأندية والأكاديميات العالمية.

نجح الترجي في فرض سيطرته على مجريات اللعب في الشوط الأول وسجل هدفين منحا الفريق المزيد من الثقة وخلال الشوط الثاني أشهر الحكم البطاقة الحمراء لاحد لاعبي اليوفي بسبب التدخل العنيف ليكمل الفريق المباراة بـ ٩ لاعبين.

حاول لاعبو الترجي استغلال النقص العددي لكن جميع المحاولات لم تترجم الى اهداف لينتهي المباراة بفوز الفريق التونسي بهدفين دون رد.

وتضم البطولة 18 فريقًا تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، ضمن استراتيجية النادي الأهلي الرامية إلى تعزيز الاحتكاك الدولي لقطاع الناشئين وتطوير مهاراتهم الفنية والبدنية، من خلال منافسات قوية تجمع مدارس كروية مختلفة من أنحاء العالم.