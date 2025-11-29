قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لا تأثير على الرحلات .. مصر للطيران: حدثنا طائرات إيرباص وكانت في الجو وقت الخلل البرمجي
الحرارة هتنزل 9 درجات .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة
نشأت الديهي يوجه التحية لوزير التعليم بعد قراره بشأن واقعة معلمة الإسكندرية
شوبير: إيطاليا لن تنافس على كأس العالم 2026
أقوال الطالبة المجني عليها في واقعة تحرش مُدرِّس الحاسب الآلي بمدرسة فيصل| خاص
إجباري.. قرار جديد بشأن التوكتوك في محافظة الجيزة
نيوكاسل يكتسح إيفرتون برباعية ويقفز في جدول الدوري الإنجليزي
هل دعاء الاستفتاح واجب في الصلاة ؟.. ماذا قالت المذاهب الأربعة
آي صاغة: 200 جنيه ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 والقيمة التفصيلية لكل الشرائح
سعيد الزغبي: خطة السلام انهارت.. وما يحدث في غزة إعادة إنتاج للاحتلال تحت اسم الأمن
الرئيس السيسي لنظيره الفلسطيني: لن نتخلى عن القضية.. ودعم السلطة أولوية لاستعادة الحقوق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مهاب كوارشي يقود بورتو إف سي لصدارة دوري القسم الثالث ويغرد منفردا على قمة الهدافين

مهاب كوارشي لاعب بورتو أف سي
مهاب كوارشي لاعب بورتو أف سي
محمد سمير

اختتم فريق بورتو إف سي مباريات الدور الأول من منافسات المجموعة السابعة بالقسم الثالث بتحقيق فوز ثمين على كابسي، ليحسم الفريق الصدارة منفردًا بعد الجولة الثالثة عشرة والأخيرة من هذا الدور، رافعًا رصيده إلى 31 نقطة ومؤكدًا أحقيته بقيادة الترتيب في واحدة من أقوى مجموعات البطولة هذا الموسم.

الفوز لم يكن مجرد ثلاث نقاط، بل جاء ليترجم حالة الاستقرار الفني والبدني للفريق، ويعزز آماله في مواصلة مشوار الصعود في الدور الثاني من المسابقة.

مهاب كوارشي… بطل الليلة وهداف الدوري
 

وشهدت المباراة تألقًا لافتًا من المهاجم مهاب كوارشي، الذي كان نجم اللقاء بلا منازع، بعدما افتتح التسجيل مبكرًا لصالح بورتو قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 45، مانحًا فريقه أفضلية مريحة منذ الشوط الأول، ومرسخًا قيمته الهجومية كأحد أهم مفاتيح لعب الفريق هذا الموسم.

وبهدفيه في مواجهة كابسي، رفع كوارشي رصيده إلى 8 أهداف خلال 10 مباريات فقط، ليعتلي صدارة قائمة هدافي المجموعة بجدارة، ويواصل تقديم واحد من أفضل مواسمه على الإطلاق في ملاعب القسم الثالث.

ويعد صعوده لصدارة الهدافين مؤشرًا واضحًا على قوة خط هجوم بورتو، وقدرته على صناعة الفارق في الأوقات الحاسمة.

أنهى بورتو الدور الأول وهو الفريق صاحب أقل عدد من الهزائم “صفر”، وأكثر الفرق تحقيقًا للفوز بثماني مباريات كاملة، إلى جانب أربعة تعادلات، دون أن يتذوق طعم الخسارة طوال 13 جولة.

وسجل الفريق 30 هدفًا كأقوى خط هجوم في المجموعة، فيما اهتزت شباكه 8 مرات فقط، ليحقق الفارق التهديفي الأفضل بين منافسيه (+22).

ومع نهاية الدور الأول، تصدر بورتو الترتيب بـ31 نقطة، يليه الجمارك برصيد 25 نقطة، ثم رأس البر بـ24 نقطة، بينما يحل النوبي رابعًا والديباط خامسًا، في مجموعة تشهد منافسة قوية على المراكز المتقدمة.

بورتو إف سي كابسي المجموعة السابعة القسم الثالث كوارشي مهاب كوارشي هدافي المجموعة

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

صورة أرشيفية

عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟

إنستاباي

تحذير عاجل من «إنستاباي».. ما القصة؟

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

يس توروب

قرار عاجل من الأهلي بشأن يس توروب.. تفاصيل

الجنيه الذهب

بعد ارتفاعه 600 جنيه| سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

السياحة والآثار تنظم رحلة تعريفية لوكلاء سياحيين بالسوق الإسباني

السياحة والآثار تنظم رحلة تعريفية لوكلاء سياحيين بالسوق الإسباني لمصر

ممشى أهل مصر يواصل نجاحه… وشركة كاونسل ماسترز ترد على حملات التضليل

ممشى أهل مصر يواصل نجاحه.. وشركة كاونسل ماسترز ترد على حملات التضليل

الفراولة

الحقيقة الكاملة وراء أزمة الفراولة فى مصر.. توضيح رسمي

بالصور

تامر عاشور يتألق في ليلة استثنائية على مسرح أرينا الكويت

تامر عاشور
تامر عاشور
تامر عاشور

على قد الأيد.. سعر ومواصفات اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏

اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏
اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏
اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏

"ماذا بعد" أفضل فيلم.. إعلان جوائز مسابقة أفلام الطلبة بختام مهرجان الفيوم

ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

إعلان جوائز الأفلام القصيرة في ختام مهرجان الفيوم لأفلام البيئة

ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

شيرين رضا

شيرين رضا عن علاقتها بابنتها نور: أنا ووالدها قررنا نخليها تعتمد على نفسها

وفــــ.اة إنفلونسر بسبب تحدى تيك توك

رحيل إنفلونسر روسي بعد تناول 10 آلاف سعر من البرجر والبيتزا يوميا

عيد الشكر في مصر

ظهرت وهي بتطبخ الديك الرومي.. السفيرة الأمريكية تحتفل بعيد الشكر في مصر

يارا تامر

أزمة صحية ومفاجأة رومانسية.. ماذا حدث ليارا زوجة مسلم؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

