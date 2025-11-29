مهاب كوارشي يقود بورتو إف سي لصدارة دوري القسم الثالث ويغرد منفردا على قمة الهدافين

اختتم فريق بورتو إف سي مباريات الدور الأول من منافسات المجموعة السابعة بالقسم الثالث بتحقيق فوز ثمين على كابسي، ليحسم الفريق الصدارة منفردًا بعد الجولة الثالثة عشرة والأخيرة من هذا الدور، رافعًا رصيده إلى 31 نقطة ومؤكدًا أحقيته بقيادة الترتيب في واحدة من أقوى مجموعات البطولة هذا الموسم.

الفوز لم يكن مجرد ثلاث نقاط، بل جاء ليترجم حالة الاستقرار الفني والبدني للفريق، ويعزز آماله في مواصلة مشوار الصعود في الدور الثاني من المسابقة.

مهاب كوارشي… بطل الليلة وهداف الدوري



وشهدت المباراة تألقًا لافتًا من المهاجم مهاب كوارشي، الذي كان نجم اللقاء بلا منازع، بعدما افتتح التسجيل مبكرًا لصالح بورتو قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 45، مانحًا فريقه أفضلية مريحة منذ الشوط الأول، ومرسخًا قيمته الهجومية كأحد أهم مفاتيح لعب الفريق هذا الموسم.

وبهدفيه في مواجهة كابسي، رفع كوارشي رصيده إلى 8 أهداف خلال 10 مباريات فقط، ليعتلي صدارة قائمة هدافي المجموعة بجدارة، ويواصل تقديم واحد من أفضل مواسمه على الإطلاق في ملاعب القسم الثالث.

ويعد صعوده لصدارة الهدافين مؤشرًا واضحًا على قوة خط هجوم بورتو، وقدرته على صناعة الفارق في الأوقات الحاسمة.

أنهى بورتو الدور الأول وهو الفريق صاحب أقل عدد من الهزائم “صفر”، وأكثر الفرق تحقيقًا للفوز بثماني مباريات كاملة، إلى جانب أربعة تعادلات، دون أن يتذوق طعم الخسارة طوال 13 جولة.

وسجل الفريق 30 هدفًا كأقوى خط هجوم في المجموعة، فيما اهتزت شباكه 8 مرات فقط، ليحقق الفارق التهديفي الأفضل بين منافسيه (+22).

ومع نهاية الدور الأول، تصدر بورتو الترتيب بـ31 نقطة، يليه الجمارك برصيد 25 نقطة، ثم رأس البر بـ24 نقطة، بينما يحل النوبي رابعًا والديباط خامسًا، في مجموعة تشهد منافسة قوية على المراكز المتقدمة.