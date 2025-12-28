الوطنية للانتخابات: رصد شكاوى انتخابية واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن وكيل المرشح هو الوحيد الذي له حق حضور فرز الأصوات داخل اللجان.

وأضاف المستشار أحمد بنداري، في المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم تلقي 3 شكاوى رشاوى انتخابية وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار وزارة الداخلية بها.

وأشار إلى أنه تم تلقي شكوتين خرق الصمت الانتخابي وتم التعامل معها وإحالتها للنيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وأوضح أنه تم تلقي شكوتين من حزب الوعي مضمونها قيام احد المرشحين بتنظيم حشد انتخابي بالفيوم وتصدت لهم وزارة الداخلية، وشكوى من لجنة 46 في الفيوم حيث رفض رئيس اللجنة حضور وكيل المرشح وتم التعامل معها وإدخال المندوب والوكيل في اللجنة.

وذكر المستشار أحمد بنداري، أن من له حق حضور عملية فرز الأصوات هو وكيل المرشح بموجب توكيل، منوها أن إعلان الحصر العددي ليس بنتيجة، وإعلان النتيجة النهائية للانتخابات من الهيئة الوطنية للانتخابات فقط بعد إقرارها من مجلس إدارة الهيئة.