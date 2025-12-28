قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

الوطنية للانتخابات: تلقينا شكاوى برشاوى انتخابية وعدم السماح للمندوبين بدخول اللجان وتوجيه ناخبين أمام المقرات

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات
إسلام دياب

أكد القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، تلقي غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات 26 شكوى، في اليوم الثانى والأخير من التصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة بانتخابات مجلس النواب.

وأوضحت أن الشكاوى تمثلت فيما يلي:

- 12 شكوى توجيه ناخبين خارج المقرات الانتخابية وتم التعامل معها وتبين عدم صحة البعض منها، وهناك من تبين صحته وتم فضها بمعرفة قوات الأمن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

- 7 شكاوى بعدم السماح لمندوبي المرشحين بالتواجد داخل اللجان الفرعية، وتم إزالة أسباب تلك الشكاوى.

- 3 شكاوى رشاوى انتخابية، وتم التعامل معها وإبلاغ الأجهزة المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

- شكوتان بخرق صمت انتخابي، وتم رصدها وتحرير محاضر بشأنها وتحويلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.

ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر لوزارة الداخلية؛ لسرعة الاستجابة في التعامل مع كل البلاغات.

ووجه بنداري جميع رؤساء اللجان الفرعية بالسماح لجميع الناخبين المتواجدين بمقرات الانتخاب بالتصويت رغم غلق اللجان في الساعة التاسعة مساء اليوم.  


جاء ذلك خلال مؤتمر عقده الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، مساء اليوم الأحد، لمتابعة غلق اللجان الفرعية في 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وبدء عمليتي الفرز والحصر العددي للأصوات داخل كل لجنة فرعية تمهيدا لتسليمها إلى اللجان العامة.

