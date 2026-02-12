نقل الكهرباء توقع اتفاقية مع سيمنس لتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية

وقّعت اليوم المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء اتفاقية تعاون مع شركة سيمنس إنرجي تستهدف دعم وتطوير وتدريب العاملين على معايير السلامة والصحة المهنية وفقًا لأحدث النظم العالمية.

ومثّل شركة سيمنس إنرجي في التوقيع الاتفاقية المهندسة ميلينا راموس نائب المدير التنفيذي لشركة سيمنس العالمية للطاقة

وذلك بحضور كل من المهندس محمد صفائي العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية

والمهندس محمد عبد النبي نائب رئيس خدمات تكنولوجيا الشبكات بشركة سيمنس إنرجي .

وتأتي هذه الاتفاقية تأكيدًا لالتزام الشركة المصرية لنقل الكهرباء تنفيذًا لتعليمات معالي الوزير بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية ورفع كفاءة الكوادر البشرية وتعزيز بيئة العمل الآمنة بما يواكب التطور التكنولوجي العالمي ويدعم استدامة قطاع الكهرباء.

وكانت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وقعت الاسبوع الماضي عقداً مع شركة سيمنس للصناعات مصر.

ويتضمن العقد توريد وتركيب واختبار مهمات الاتصالات الخاصة بمحطتي محولات قشيشة جهد (66 / 11 / 6,3) ك.ف وبني خالد الجديدة جهد (66/ 11) ك.ف، التابعتين لمنطقة كهرباء مصر الوسطى، وذلك بهدف ربط المحطتين بشبكة الاتصالات الحديثة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الشركة لتحديث البنية التحتية لشبكات الاتصالات، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل، وسرعة تبادل البيانات، ودعم منظومة التحكم والمراقبة بالشبكة القومية الموحدة.

ومن المقرر أن تستغرق مدة تنفيذ المشروع ثمانية أشهر من تاريخ استلام أمر الإسناد.

وأكدت المهندسة مني رزق ان الشركة المصرية لنقل الكهرباء تؤكد التزامها الكامل، وبتوجيهات من وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت بمواصلة أعمال التطوير والتحديث والحفاظ على استقرار وأمان الشبكة القومية الموحدة، بما يلبّي احتياجات التنمية ويعزز جودة الخدمة المقدمة .