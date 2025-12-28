أول تعليق من هيفاء وهبي بعد إلغاء قرار منعها من الغناء في مصر

سعادة غامرة انتابت الفنانة هيفاء وهبي، بعد حكم محكمة القضاء الإداري اليوم بإلغاء قرار منعها من الغناء في مصر ، الصادر من نقابة الموسيقيين بحكم المحكمة، لترد على هذا الحكم ببيان من خلال محاميها.

أصدرت الفنانة هيفاء وهبي بيانًا صحفيًا، من خلال محاميها علّقت فيه على الحكم القضائي الصادر اليوم الأحد، بإلغاء قرار منعها من الغناء داخل جمهورية مصر العربية، معربة عن تقديرها العميق للقضاء المصري.



وجاء في بيانها: «تحية لقضاء مصر العظيم.. حصن العدالة وملاذ المدافعين عن الحقوق والحريات».

وتقدمت هيفاء وهبي بخالص الشكر والتقدير إلى القضاء المصري العادل، مؤكدة أن ثقتها فيه كانت وستظل بلا حدود، وهو ما تجسد بوضوح في الحكم الصادر اليوم، الذي أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح، ورسّخ مبدأ سيادة القانون واحترام الحقوق.

وأضافت باحترامها الكامل لمؤسسات الدولة المصرية وقضائها الشامخ، الذي كان وسيظل رمزًا للعدل والإنصاف، مشددة على تقديرها الكبير لكل من ساندها ووقف إلى جانبها خلال الفترة الماضية، من جمهورها في مصر والعالم العربي.

وعبرت عن سعادتها البالغة بالعودة إلى ممارسة نشاطها الفني في بلدها الثاني مصر، التي وصفتها بأنها ستظل منارة للفن والإبداع، مشيرة إلى استعدادها لتقديم أعمال فنية جديدة تليق بجمهورها ومحبيها خلال الفترة المقبلة.